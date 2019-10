Consultar el horóscopo de hoy: miércoles 30 de octubre de 2019 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 30 de octubre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Estarás muy ocupado con algún arreglo del hogar, una reforma o algo que necesitas variar en casa y lo cierto es que te va a llevar tiempo y dinero, pero al final te alegrarás de haberlo hecho. Tu entorno gana mucho y eso repercute en tu bienestar y calidad de vida.

No te entusiasmes demasiado con una persona que has conocido y a la que admiras mucho porque dentro de un tiempo te darás cuenta de que no es para tanto y te puedes llevar una desilusión. Mantén las distancias, ya que puedes caer en una tremenda desilusión si te acercas demasiado.

Todo lo relacionado con la salud o el organismo estará hoy bien aspectado y eso significa que recibes buenas noticias en esos temas o que solucionas una dolencia que hace tiempo te estaba molestando. Sonreirás porque las noticias son muy buenas para ti.

Los nativos del signo que tengan relación con la política, organizaciones sociales o grupos diversos van a vivir días muy intensos de trabajo. Pero les va a compensar mucho porque están muy involucrados. Serán generosos con los demás.

Ojo con los despistes, porque no es un día ideal para estar en las nubes, especialmente en el trabajo. Te convendría poner mucha atención porque pasarán cosas a tu alrededor y debes enterarte de todo. Por la noche, sal con amigos o al cine y descansa.

Si alguien te pide explicaciones de una actitud tuya, lo mejor que puedes hacer es dárselas porque llevará razón en querer saber porqué te has comportado de determinada manera. No dudes en disculparte incluso si no tienes claro lo que ha molestado.

Sentirás que tu mente se abre a cualquier tipo de sugerencia y que no pones pegas a una propuesta muy renovadora para algunos aspectos de tu vida. Se avecinan bastantes cambios en ella, pero serán positivos. Es momento de evolucionar y de aceptar responsabilidades.

Cuidado con tu genio, ese que sale muchas veces y que puede pegar zarpazos sin avisar y convertirse en algo bastante ofensivo. Es la parte mala de tu carácter y puede volverse contra ti. Contrólalo más, ya que no te favorece en nada.

Esa sensación que tienes de no llegar a nada y estar corriendo todo el día puede ser superada. Debes empezar a plantearte cuáles son las cosas importantes y no querer abarcar demasiados asuntos. Frena un poco y elabora una agenda de prioridades.

Puede haber alguna discusión con la pareja, si tienes, por un tema económico o un gasto que uno de los dos no quiere hacer. Lo mejor es que no le des demasiada importancia al asunto y vuelvas a él más tarde. Deja que pase la tormenta.

Tus expectativas son distintas a la de tu pareja y hoy te darás cuenta de que hay un cierto alejamiento por ello y porque quizá estés demasiado centrado en intereses muy particulares. Debes compartir más actividades y ceder en algunas cosas que te gista hacer en soledad.

Vas a empezar a disponer de algún dinero extra que te puede venir muy bien para cubrir agujeros o deudas. También te las pagarán a ti y compensarás todo. Ese punto de equilibrio no debes perderlo más. Procura hacer un presupuesto más realista.

