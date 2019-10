La cantante Júlia Colom abre la nueva temporada de 'Els Entusiastes en concert' en IB3

El estreno será a las 00.15 horas, si bien los siguientes conciertos se emitirán cada miércoles a las 23.30 horas, según ha informado la cadena pública.

Se trata de doce conciertos que se han grabado este verano. Después de Colom, desfilan por el programa Cris Juanico José Domingo, Ca de Bou, Forces Elèctriques d'Andorra, Joana Gomila, Go Cactus, The Prussians, Or, Midnight Walkers y Petit.

Además, el pasado 14 de octubre, de manera excepcional, el programa emitió el concierto de Miquel Serra, en una noche temática sobre el mundo del intérprete con el documental 'Els ulls no s'aturen de créixer'.

IB3 ha recordado que 'Els Entusiastes en concert' quiere ser un altavoz de la creación musical de Baleares. Además de su versión televisiva, los conciertos también se emiten en IB3 Ràdio y se pueden ver por Internet a la carta, tanto en la web de IB3 como en Youtube. Esta temporada, por primera vez también estarán disponibles en IB3musica.com, el nuevo canal musical exclusivamente online de la radiotelevisión pública.