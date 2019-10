Consultar el horóscopo de hoy: martes 29 de octubre de 2019 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 29 de octubre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Debes aprender a poner en valor todas tus virtudes, porque a pesar de ser impulsivo, a veces no pides lo que te corresponde porque te puede la timidez y esperas que los demás lo entiendan sin palabras. Actúa, déjate ver y pon en valor todos tus méritos.

Tauro

Estarás optimista y encaras una conversación pendiente que no te interesa dejar de lado porque será tensa, pero te aclarará los intereses de una persona muy cercana, probablemente un socio si tienes negocios. Después respirarás mucho más tranquilo.

Géminis

Debes acudir a la llamada de un jefe incluso fuera de tus horas de trabajo, ya que de alguna manera te has comprometido a hacerlo y te conviene mucho para que tu imagen en la empresa quede intachable. Pero eso sí, mide bien el momento y no lo repitas con excesiva frecuencia.

Cáncer

Hoy no será una jornada intensa y podrás hacer las cosas con bastante calma y orden y eso repercutirá en tu ánimo. Serás capaz de organizarlo todo y tener tiempo libre para disfrutar de alguna de tus aficiones. Aprovecha el momento también para una cena o una copa.

Leo

Es importante que arregles tu agenda para dejar hueco libre para practicar algún deporte o al menos darte una larga caminata si no te apetece hoy otro tipo de ejercicio. Ponte metas e intenta llegar cada día más lejos. Verás como paulatinamente te sientes mucho mejor.

Virgo

Gracias a un consejo o a la ayuda de un profesional, estás en proceso de descubrimiento de otras realidades. Estarás muy sorprendido, pero feliz de observar y vivir todo ese proceso de conocimiento. No debes de tener ningún miedo de los resultados.

Libra

Hoy estarás inspirado, con buena capacidad para pensar con extremada rapidez e hilvanar pensamientos. Eso te facilita mucho ver cómo están las cosas, especialmente en el trabajo, pero no te precipites en nada. Podrás ver algo con perspectivas de futuro.

Escorpio

Se van a abrir algunas nuevas posibilidades en lo que a relaciones sentimentales se refiere porque estarás inspirado para la seducción y alguien te sigue el juego. Puede ser una relación interesante, divertida. Disfruta de ella desde el presente.

Sagitario

Es cierto que tu espíritu anhela la renovación, y que los de tu signo necesitan sentirse adorados y con su ego satisfecho permanentemente, pero date cuenta que puedes herir a personas muy cercanas. Ojo con esta tendencia de cambiar tan deprisa.

Capricornio

No mires hacia otro lado porque hoy debes enfrentarte a una persona a la que debes algo, ya sea dinero o un favor y eso es algo que no te apetece nada, pero no te queda más remedio que hacerlo. Se valiente y habla con ella con empatía y tranquilidad.

Acuario

Vas a empezar a vivir una etapa de búsqueda de nuevas ideas o de nuevos campos de acción. Tus proyectos y sueños se van a renovar pero debes ser humilde y estudiar más sobre algunos temas. Comienza desde abajo para poder llegar a lo más alto.

Piscis

Aprovecha, si has empezado en un trabajo o en una ciudad nueva, para ampliar tu círculo de amistades y aunque de momento no sean de confianza, si vas a encontrar gente muy agradable para salir a airearte y no estar todo el día de casa al trabajo y al revés.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Piscis?