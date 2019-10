El vídeo de la banda inglesa New Hope Club rodado en València recibe 1,3 millones de visualizaciones en 15 días

El video musical de la canción 'Know Me Too Well' -de la banda juvenil inglesa New Hope Club, en colaboración con la mexicana Danna Paola, estrella de la serie Élite de Netflix- ha conseguido más de 1,3 millones de visualizaciones de todo el mundo en solo 15 días tras su grabación en la ciudad de València.