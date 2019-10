El alcalde de la capital José Luis Martínez- Almeida ha arremetido contra el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ante el acontecimiento histórico que se ha llevado a cabo esta mañana. "¿Todo el proyecto político lo va a fiar a que haya conseguido acreditar 500 periodistas y a 150 medios de comunicación, para una exhumación que la vicepresidenta anunció hace tres semanas que se lo iba a llevar con discreción?", ha respondido.

El alcalde de Madrid, el popular Jose Luis Martínez Almeida, ha preguntado de forma irónica que si el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va en el helicóptero en el que se trasladarán los restos de Francisco Franco al cementerio de Mingorrubio. El alcalde de Madrid, el popular Jose Luis Martínez Almeida, ha preguntado de forma irónica que si el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va en el helicóptero en el que se trasladarán los restos de Francisco Franco al cementerio de Mingorrubio.

También ha pedido que despejen su "única duda" de si el presidente del Gobierno en funciones va en el helicóptero que portará el féretro, y en ese caso, "si lleva las gafas de Sol, porque es atrezzo fundamental para Sánchez". "Es la única reflexión que me suscita", ha expresado a continuación con tono irónico.

Sea cual sea la respuesta, ha instado a Pedro Sánchez a que se ocupe de los vivos en lugar de los muertos: "¿Se va a preocupar de los vivos y no solo del que está muerto hace 44 años?". Porque, a su juicio, el presidente del Gobierno no está ocupándose de los temas que preocupan a los ciudadanos. "Que mire a los ojos de quien no ha encontrado empleo y les diga: no os preocupéis que hoy exhumo a Franco", ha lanzado.