Marron se saca sangre en directo para mostrar en 'El hormiguero' los efectos del agua oxigenada

Los colaboradores de El hormiguero no dudan en defender sus secciones con la mayor espectacularidad y veracidad posible. Eso sí, unos con mayor acierto que otros.

Uno de los más alabados es Marron, que con su sección de ciencia suele triunfar entre los espectadores. Y en el programa de este martes lo volvió a hacer. Para lograrlo, no dudó en sacarse sangre en directo para mostrar los efectos de "lo que pasa cuando echamos agua oxigenada en una herida", afirmó el colaborador.

A continuación, introdujo una mesa con diferentes objetos y una enfermera, que fue la encargada de sacarle dos viales de sangre en directo para el experimento. En ese momento, Javier Rey, uno de los invitados del día junto a Belén Rueda, comentó que "yo he sacado sangre, ¿quieres que lo haga yo? Casi me dedico a esto, pero solo me dio tiempo a pinchar en un brazo de plástico".

"El agua oxigenada que tenemos en casa está muy diluida, tiene un 3% de peróxido de hidrógeno. La que tenemos aquí, tiene un 50% para que lo veamos en todo su esplendor", señaló Marron.

Para finalizar el experimento, vertió la sangre de uno de los viales en el recipiente y, al instante, se formó una espuma blanca, demostrando el efecto que tiene en las heridas, pero ampliado: "Doy la sangre por mi trabajo, no puedo hacer más", afirmó el colaborador.

¿Sabes lo que ocurre cuando te echas agua oxigenada en una herida? #BelénJavierEHpic.twitter.com/FHlxEzI80x — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 22, 2019

Antes del experimento, Pablo Motos entrevistó a la pareja de actores, que acudieron al programa para presentar su nueva película, El silencio de la ciudad blanca, que está dirigida por Daniel Calparsoro, y que se estrena este viernes.