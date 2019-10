De la Serna no ve causa para aplicar ahora el 155 en Cataluña, aunque la actitud de Torra es "impresentable"

20M EP

El ex ministro Fomento del PP, el cántabro Íñigo de la Serna, se ha mostrado contrario a aplicar ahora el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, pues considera que no hay una quiebra constitucional "suficientemente grave", y ha añadido que no contaría con el apoyo de la comunidad internacional.