Consultar el horóscopo de hoy: martes 22 de octubre de 2019 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 22 de octubre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Es muy posible que hoy sientas una cierta confusión en este momento respecto a tus sentimientos en relación a una persona con la que no te quedan nada claro sus intenciones. Lo mejor es que te lo tomes con calma y averigües poco a poco de qué va.

Tauro

Si te preocupa un problema físico, no dejes por más tiempo consultar a un especialista, ya que eso será la clave para respirar con tranquilidad y sentirse mejor. Es algo pasajero, pero la ayuda te vendrá bien. También se sentirán más tranquilos los que te aprecian.

Géminis

Déjate llevar por sensaciones nuevas y por algo que te sorprenda. No le temas a los cambios ni a probar algo que no hayas probado antes. Si te atreves, verás que algo estupendo entra en tu vida. Todas las experiencias tienen algún aprendizaje valioso.

Cáncer

Se acerca la hora de tener que rendir cuentas o dar explicaciones sobre un trabajo o algo que has organizado y que va a ser revisado por jefes o superiores. No debes temer nada porque saldrás muy bien valorado y te felicitarán por lo que has realizado.

Leo

Si tienes hijos, vas a buscar la manera de pasar más tiempo con ellos porque eso es algo que te hace muy feliz a pesar de tener que renunciar a ciertas cosas. Cambiarás muchas cosas de tu modo de vida, pero positivamente. Una etapa distinta comienza para ti.

Virgo

Alguien puede poner a prueba tu paciencia hoy si se trata de resolver algún asunto de documentos o una reclamación sobre algo que has comprado. Mantén la calma para conseguir tu objetivo, es lo mejor. Si vas con tranquilidad y buenas palabras, lo conseguirás.

Libra

Normalmente eres una persona que sopesas mucho las circunstancias y todo lo que hay alrededor, pero quizá hoy te dejes llevar un poco por tu lado más dogmático. Ojo con querer imponer tus criterios a todos porque habrá una persona que no estará nada de acuerdo.

Escorpio

Hoy sacas a relucir tus habilidades sociales y eso te garantiza un día muy activo y divertido porque podrás disfrutar de un rato “after work” con los amigos o con la pareja y serás el centro de atención. Eso te gusta porque tu autoestima sube y estarás bien contigo mismo.

Sagitario

Te estás obsesionando un poco con las relaciones de pareja porque te imaginas cosas que realmente no existen, como una infidelidad. Relájate un poco, respira hondo y deja que esa persona funcione con libertad. No es nada especialmente grave.

Capricornio

Buscas a un amigo influyente para que te eche una mano en un tema que te está resultando complejo abordar y en el que ya se te han cerrado varias puertas. Ve con tacto a la hora de pedirle el favor, porque puedes ponerle en un compromiso.

Acuario

Hoy vas a mostrar a los demás tu lado más amable y colaborador. Como sueles ser muy servicial, funcionarás de maravilla si alguien te pide algún favor y estarás feliz y alegre al hacerlo. No te va a importar quitarte parte de tu tiempo libre para hacerlo.

Piscis

Respirarás tranquilo con las noticias que te van a llegar de algún ser querido por el que estabas preocupado. Te sentirás mucho mejor y estarás feliz y eufórico porque ves que todo se soluciona. Poco a poco mejora mucho y tu empiezas a sentirte muy liberado.