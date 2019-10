En una nota de prensa, el candidato sevillano a la Cámara Alta ha explicado que el partido liberal se presenta a estas elecciones con el "compromiso de no bloquear la legislatura". "Si de nosotros depende, prometemos que no seguiremos repitiendo elecciones", ha afirmado, al tiempo que ha explicado que "tenemos una ardua tarea por delante" y es la de "reconciliar la política útil con los ciudadanos" añadiendo que "en estos momentos la política útil es la de no bloquear, acordar reformas y defender la Constitución".

"Si desbloqueamos el país, podremos ofrecer a Sevilla las oportunidades que el bipartidismo le ha negado durante décadas", ha señalado Mayo y ha aclarado que "recuperaremos el nivel de inversiones que merece esta provincia para reactivar las infraestructuras que necesita, lo que generará empleo y riqueza", así como que "nos ocuparemos de mejorar las condiciones de seguridad dotando a Sevilla de la plantilla policial que necesita".

Mayo ha asegurado que "si el 10 de noviembre Albert Rivera obtiene la mayoría, llamará a la oposición para aprobar los presupuestos y sacar a adelante las reformas que hemos propuesto". "Si los ciudadanos nos colocan en la oposición también lo haremos" porque "se trata de negociar no de entregar", ha agregado.

"Este país necesita un partido limpio, regenerador y moderado al frente del Gobierno" y "ése es Cs", ha dicho Mayo, que ha puesto de ejemplo el Gobierno andaluz, "donde se va a poner en marcha una Oficina contra el Fraude, defendiendo a aquellos que denuncien, se están eliminando chiringuitos y enchufados" al mismo tiempo que "se ha ampliado la Dependencia, se han reforzado la Educación y la Sanidad, y se siguen bajando los impuestos" lo que "ayuda a recuperar la confianza de los inversores y a generar empleo".