El presidente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València y concejal de Movilidad Sostenible en la ciudad, Giuseppe Grezzi, ha desvelado este jueves que la jefa de Gestión de esta compañía pública, superior de la responsable de administración despedida tras detectarse el fraude de cuatro millones en esta entidad, firmaba estando "de baja maternal" transferencias para que la actividad de la empresa no quedara paralizada.

No obstante, ha indicado que durante ese periodo no estaba pendiente del correo electrónico. "De baja maternal no tenía que estar pendiente del e.mail pero seguía cumpliendo la tarea de firmar on line transferencias porque eso está vinculado a un DNI. Delegó todas las tareas de tesorería en su equipo. Solo mantuvo firma mancomunada", ha expuesto Grezzi durante el pleno extraordinario de la EMT celebrado esta jornada en el consistorio a partir del fraude detectado.

Grezzi se ha pronunciado de este modo en respuesta a los argumentos expuestos en contra de su gestión al frente de la EMT por los grupos de la oposición PP, Cs y Vox, que le han acusado de aplicar "el ventilador", de "opacidad" y de "no informar" a los partidos que están fuera del gobierno local -PSPV y Compromís- y han cuestionado su continuidad al frente de la compañía pública de autobuses.

Las palabras del concejal de Movilidad en el pleno diciendo que una empleada de baja maternal cumple funciones de trabajo desde su casa ha llevado a PP y Cs a anunciar, tanto durante el pleno como al concluir, su decisión de acudir a la Inspección de Trabajo para trasladar esa circunstancia.

Asimismo, les ha llamado la atención que esta trabajadora, a la que se le cursó copia de uno de los correos electrónicos emitidos para comunicar una de las transferencias hechas dentro del fraude a la EMT pudiera no haber leído este mensaje aunque mantenía contacto con la compañía para realizar determinados pagos.

"A Grezzi se le ha escapado que -la responsable de Gestión- mientras estaba de baja firmaba determinadas operaciones", ha resaltado la portavoz del PP, María José Catalá, en el hemiciclo, al tiempo que ha pedido al edil que dijera "claramente" si esta empleada "de baja maternal, ha firmado o no operaciones de tesorería". "Dígalo claramente y no se someta a más ridículo", ha dicho la responsable 'popular'.

Catalá ha agregado que si esta trabajadora firmaba asuntos como transferencias "no se entiende por qué no lee los correos". "Nadie la sustituye pero firmaba acciones de tesorería", ha agregado al respecto, además de anunciar que su grupo trasladará estos a la Inspección de Trabajo.

Tras el pleno, Grezzi ha explicado que la jefa de Gestión pidió mantener la tarea de poder firmar transferencias para evitar "paralizar la empresa" y ha reiterado que el resto de tareas las delegó.

También después de la sesión plenaria, María José Catalá además de reiterar que el PP se personará este viernes en el procedimiento abierto a partir del fraude de la EMT en el juzgado de instrucción 18 de València, ha repetido su decisión de acudir a la Inspección de Trabajo "por las declaraciones de Grezzi".

La portavoz del PP ha resaltado que el edil "ha reconocido, hasta en dos ocasiones, que la trabajadora que tenía que haber leído el correo electrónico el 17 de septiembre y que podía haber sido conocedora de forma previa de la estafa, estando de baja no miraba los correos pero hacía operaciones de tesorería".

NORMATIVA LABORAL

"Eso incumple la normativa en materia laboral. Iremos a la Inspección de Trabajo", ha afirmado. "Una persona de baja laboral está de baja laboral. Es incoherente pensar que no lee correos y hace operaciones de tesorería", ha insistido.

María José Catalá ha acusado al alcalde de València, Joan Ribó, y a Giuseppe Grezzi de "mentir" y de "esconder documentación". "No vamos a tolerar que los valencianos, los verdaderos accionistas de la EMT no tengan los mismos derechos que cualquier accionista de una empresa privada que ahora tendría derecho de reclamar el cese o la toma de responsabilidades contra las personas bajo cuya gestión se han estafado más de cuatro millones de euros", ha declarado.

La edil ha considerado que "la destitución de Grezzi está más que justificado" y ha apuntado que "si el alcalde sigue respaldándole queda más que acreditado que no está preparado ni capacitado para dirigir la tercera capital de España". "El Ayuntamiento ha sufrido una estafa de cuatro millones de euros y aquí nadie asume responsabilidades", ha agregado.

Por su parte, el portavoz de Cs, Fernando Giner, ha criticado que Grezzi y su equipo estén "dando la información como quieren" y ha considerado, como ha apuntado recientemente y en alusión a la copia de correo remitida a la jefe de Gestión de la EMT que "hay un caso EMT" antes de esa fecha y "otra después".

Tras el pleno, Giner ha opinado que "hay muchas sospechas, dudas y sombras sobre lo que está ocurriendo" respecto al fraude y ha preguntado, en este sentido, si la jefa de Gestión conocía durante su baja maternal los pagos relacionados con él. "Exigimos mayor transparencia", ha planteado, a la vez que ha acusado al alcalde de "no tomarse en serio" lo sucedido.

"TODAS LAS ACCIONES LEGALES"

"Vamos a plantear todas las acciones legales que sean oportunas. Vamos a exigir justicia. Igual que han sido valientes para despedir a una trabajadora en el minuto cero, que lo sean para asumir sus autorresponsabilidades", ha manifestado. Ha subrayado que "una persona de baja no puede realizar trabajos".

El concejal de Vox, Vicente Montañez ha resaltado que es una "irregularidad con la Seguridad Social" que una empleada de baja ejerza funciones relacionadas con la empresa y ha censurado el "tono despótico" del presidente de la EMT y ha pedido el cese de los responsables de esta empresa por estar "desacreditados". "Hay muchas dudas", ha apuntado.

El portavoz en funciones del PSPV y consejero en la EMT, Ramón Vilar, ha indicado, preguntado por si su grupo acudirá a la Inspección de Trabajo tras lo conocido respecto a la jefa de Gestión de la entidad, que no irá oficialmente aunque no ha descartado consultar esta circunstancia con profesionales del ramo.