Fulgencio, que no ha proporcionado cifras del dispositivo establecido, ha apuntado que es "un poco menor" que otros años -en 2017 hubo incidentes por parte de personas de ultraderecha y una fuerte tensión que obligó a la Policía a intervenir-.

"Hemos aprendido de las cuestiones que tendíamos que mejorar", ha dicho el delegado en declaraciones a los medios en la Plaza de San Agustín de València, centro de la ciudad desde el que parten las tres manifestaciones de la tarde del miércoles.

El delegado ha confirmado que a las 19.00 horas no se había registrado ninguna detención y sí registros habituales a personas que estaban actuando "de forma sospechosa" y a las que se les han incautado objetos por lo que serán denunciados.

"Se trata de que todo el mundo puede expresar aquello que siente de su idea de país, de comunidad, de reino, como cada uno lo quiera definir", ha recalcado el delegado, quien ha hecho hincapié en que el 9 d'Octubre "sea la festividad de todos los valencianos" y para eso las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "actúan garantizando el derecho a manifestarse y expresar lo que consideren pero de una forma ordenada, sin entrar en controversias que no permitan que las calles de València sean el día de celebración que todos queremos".

Así, ha apuntado que es "inevitable" que haya momentos tensos porque "hay que dejar que la gente circule, y que confluyan grupos distintos que no se han integrado en sus propios grupos".

Sobre la cifra de efectivos, ha resaltado que pretenden "proporcionar a cada evento el número que consideramos necesario" y, de hecho, "hay menos que el año pasado". Asimismo, cree que, de acuerdo con lo que aprendan en esta jornada, puede que en 2020 haya menos agentes que este año porque "no se trata de traer policías de fuera innecesariamente" si no de tratar de garantizar que actos festivos y manifestaciones de los distintos grupos "se desarrollen con normalidad".

Fulgencio ha destacado el trabajo "ingente" del subdelegado en la provincia de València, José Roberto González Cachorro, "para que los actos fueran ordenados y cada uno pudiera expresarse". Como ejemplo, ha citado que esta misma tarde ERPV ha pedido integrarse en una de las manifestaciones y se lo han facilitado.

"Siempre y cuando la gente use su derecho de forma que no altere el desarrollo festivo de la celebración, el Gobierno de España no va a tener ningún problema en ello", ha concluido.

En este 9 d'Octubre, Delegación de Gobierno había recibido comunicación para tres marchas: la Asociación Regne de Valencia Gais i Lesbianes, Transexuals i Bisexuals; la de la Comissió 9 d'Octubre; la de Coordinadora Obrera Sindical (COS) y una concentración contra la tauromaquia frente a las siete manifestaciones convocadas en 2018. Delegación decidió retrasar en media hora la salida de la de COS para evitar que coincidieran en el mismo punto marchas de ideologías de distinto signo.