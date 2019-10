El Consistorio ha explicado que la instalación de estos módulos, en donde una alumna ha recibido un golpe en la región lumbar por el desprendimiento de una regleta de plástico que tapa los cables eléctricos que van por la pared, corresponde a la Administración autonómica y no es competencia del Ayuntamiento panadero.

El Ayuntamiento ha lamentado "profundamente" lo ocurrido y le desea "una pronta recuperación a la alumna" que según indica la familia sufre "una inflamación de la zona". El delegado municipal de Educación, José Luis Rodríguez, ha contactado con los padres de la pequeña y se ha puesto a su disposición para "ayudarles en lo que requieran". Asimismo han rogado que "no se difundan noticias falsas que no corresponden con lo ocurrido y que crean un clima de alarma que no es real".

Tal y como han indicado desde el centro, lo que ha ocurrido es que se ha desprendido una regleta de plástico que tapa los cables eléctricos que van por la pared y ha golpeado a la chica. Así, "en ningún caso, se ha desprendido una placa ni un trozo del techo". Según el Ayuntamiento, "esta versión que ha proliferado por las redes sociales y que ha difundido algún grupo político es falsa".