ha afirmado que su formación en la capital "no aceptará bajo ningún concepto una subida de la tarifa de agua a cientos de miles de sevillanos, sobre todo con una empresa de aguas en superávit, en 2018 tuvo más de ocho millones de euros".

A preguntas de los periodistas, tras participar en un acto por el Día del Mayor, Pérez ha manifestado que el PP está en contra del próximo "atraco a mano armada que el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, quiere

perpetrarle a todos los sevillanos en forma de subida de un siete y un ocho por ciento al agua". "No es

ni un artículo de lujo, ni es algo prescindible, ni puedes optar por utilizarlo o no", añade.

En su opinión, "a un bien de primera necesidad, Espadas quiere meterle un siete por ciento más a un agua, que ya es cara y aquí no hay distinción de renta". "Aquí no hay distinción de personas que ganen más o ganen menos, aquí solo hay voracidad de un alcalde que ya ha subido suficientemente los impuestos y al que no le vamos a consentir que suba el agua", ha destacado.

Así, el PP ha votado en contra en el consejo de administración de Emasesa y asegura que votará también 'no' en el Pleno. "Si es necesario saldremos a la calle para defender que no se suba el agua ni ningún otro

impuesto, tasa o precio público en la ciudad de Sevilla, porque este alcalde ya nos ha metido demasiado la mano en el bolsillo y quiere metérsela a cientos de miles de ciudadanos y no lo vamos a consentir", señala.

Afirma que su formación no será "cómplice" de subidas de impuestos o de tasas en un Ayuntamiento que "todos los años devuelve dinero a los bancos porque es incapaz de gastárselo y en una época de bonanza". "Creo que toca el momento de devolverle a los ciudadanos el esfuerzo hecho en los últimos años en forma de bajada de impuestos", ha explicado.

El portavoz popular ha concluido que se seguirá trabajando para reducir los impuestos y tasas ya que "Sevilla requiere un marco fiscal amable para vivir y que atraiga población e inversión, y que propicie la creación de empleo, para situar a la ciudad en la posición que merece junto a otras capitales españolas y europeas".