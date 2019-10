Los grupos del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) han rechazado la petición de comparecencia del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para explicar en un pleno extraordinario que se hubiera celebrado el próximo lunes 7 de octubre el plan de ajuste remitido al Ministerio de Hacienda, una iniciativa del PP que también han respaldado Ciudadanos (Cs) y Vox.

Quien sí comparecerá, en comisión y en una fecha aún por determinar, será el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler. Teniendo en cuenta la dinámica parlamentaria y el calendario previsto, esa comparecencia podría producirse a lo largo de este mes, después de la eventual transferencia de los 250 millones del FLA extraordinario una vez Hacienda dé el visto bueno al Plan Económico Financiero (PEF) que le ha sido remitido, que contempla ajustes por importe de 364,7 millones.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de Les Corts, el síndic socialista, Manolo Mata, ha señalado que, entre otras cuestiones, el próximo lunes "no hay hemiciclo, no hay sillones ni nada" -se están acometiendo obras de accesibilidad- y ha resaltado que comparecerá Soler "cuando le cite la comisión" de Hacienda, que "está presidida por la oposición", en concreto por la 'popular' Eva Ortiz.

El portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha justificado su negativa a ese pleno extraordinario en que "quien tiene más información" sobre el PEF es Vicent Soler, que comparecerá a petición propia y de los grupos. La síndica de Unides Podem, Naiara Davó, también se ha pronunciado en esta línea señalando que más allá del voto en contra a la comparecencia de Puig están a favor de que dé explicaciones Soler, que es quien "trabaja en el día a día" en Hacienda.

COMPROMÍS Y UP NO TIENEN EL DETALLE

Respecto al hecho de que se hayan dado a conocer las grandes líneas de ese PEF pero no se hayan detallado las partidas afectadas, Fran Ferri ha señalado que "para algunos es un recorte" pero para ellos es "una reprogramación del gasto" en partidas que este año no iba a ser posible ejecutar, y ha puesto como ejemplo el plan Edificant, para el que hay "una bolsa de dinero" para ejecutar inversiones en colaboración con los ayuntamientos que a estas alturas del año en algunos casos es imposible realizar.

En todo caso, ha afirmado que no tiene aún "todos los datos" ya que no ha recibido información detallada del Consell y sabe lo que corresponde a la "parte" de las consellerias de Compromís por lo que ha podido hablar con sus consellers. Preguntado sobre si se ha enterado por la prensa del desglose, ha afirmado que sí.

"Soy de un grupo, es normal que tenga más contacto con los consellers" de esa formación, ha dicho, pero ha remarcado que el Consell es "un gobierno" y defenderá lo que haga el Botànic. "Yo tengo la información que tengo y me la han dado mis consellers, habrá un momento que se nos explicará a todos", ha agregado.

La portavoz adjunta, Aitana Mas, ha agregado que lo "grave" sería que los consellers de Compromís no tuvieran esa información, y no ellos que representan el poder legislativo, no el ejecutivo. En todo caso, ha apuntado que a ella le gustaría que ese PEF se publicara, pero eso "no es automático". Según ha dicho, no cree que haya que alimentar la "cultura de la sospecha" porque el propio conseller ha pedido dar explicaciones en Corts.

La portavoz de Unides Podem ha señalado que no tienen en su grupo los detalles de las reprogramaciones del gasto y, preguntada sobre el hecho de que puedan afectar al área de vivienda, ha indicado que no tienen esa información. A su juicio, habría que hacer pública esa información "cuando sea final" y "la primera institución que debe dar la información a los ciudadanos valencianos es la Generalitat".

Según ha remarcado, las reprogramaciones deberían limitarse a aquellas partidas que no pueden ser ejecutadas por problemas de falta de personal y no deben darse "pasos atrás" en política social.

El socialista Manolo Mata ha puesto en valor que la Comunitat, pese a ser la autonomía más endeudada, es la que va a implementar un menor plan de ajuste, y la cantidad inicialmente prevista se ha reducido en 80 millones que van a paliar la situación generada por la DANA. "Si no estuviera Montero, nos habrían dicho que tenemos que recortar 1.325 millones", ha señalado, destacando el trato del "privilegiado" del Gobierno socialista a la Comunitat.

PSPV: EL PEF NO VALE HASTA QUE HACIENDA DIGA SÍ

Ahora, ha proseguido, quedan "flequitos, partidas inejecutables", y ha puesto como ejemplo las obras del CEIP Ciutat de Cremona, paralizadas por la empresa por un modificado, que ya no podrán ejecutarse este año.

Los ajustes, ha incidido, tienen "una vida de dos meses y medio" y después volverán a estar en marcha. Ha apuntado que no tiene información concreta sobre el PEF pero le basta con mirar los presupuestos para intuir qué partidas se pueden ver afectadas. "Cuando esté, se publicará, el documento no vale hasta que el Ministerio de Hacienda diga que sí", ha subrayado Mata, que ha cuestionado que se esté "creando una burbuja de una cuestión que debería ser "tranquila".

LA OPOSICIÓN VE "FALTA DE TRANSPARENCIA"

Por su parte, la portavoz del PP, Isabel Bonig, ha remarcado que su partido registró dos peticiones de comparecencia de Soler en comisión antes de que este presentara la suya y ha lamentado el rechazo del pleno extraordinario por parte del Botànic: "Que quede claro que Puig no da la cara".

Ha señalado que la semana pasada tanto el propio Puig como los consellers afirmaron en Corts que no habría recortes sociales, pero "hoy sabemos por la prensa que van a afectar a FGV, a sanidad y al plan Edificant", por lo que les ha acusado de "mentir en sede parlamentaria".

"La oposición no sabe nada, las consellerias tampoco, esto es un despropósito, un desgobierno. Estamos ante un gobierno que miente en sede parlamentaria, que huye, con Puig acosado por tierra, mar y aire", ha dicho, lamentando que en este Consell no hay "transparencia". "Antes que educación, sanidad o movilidad, hay que recortar en privilegios, en publicidad y en ayudas a amigos", ha agregado.

El portavoz de Cs, Toni Cantó, ha criticado que "el tripartito se ha vuelto a cubrir a sí mismo" impidiendo que Puig explique los recortes" y ha mostrado su preocupación por el destino de esos ajustes. "No va a haber recortes en À Punt, ni en subvenciones a entidades catalanistas, ni en altos directivos o enchufados, sino que va a haber recortes en acabar con los barracones, en vivienda social, en ayudas a empresas y en sanidad", ha lamentado.

También ha criticado que Puig y Oltra dijeron que "no iba a haber recortes", por lo que "mintieron". "Es una vergüenza ver cómo recortan derechos mientras mantienen privilegios", ha incidido.

La síndica de Vox, Ana Vega, ha denunciado el "bloqueo" por parte de una izquierda que "se niega taxativamente" a que Puig comparezca, en un ejemplo del "oscurantismo que la caracteriza". Ha pedido, en todo caso, que los recortes no afecten a las partidas de educación, justicia o sanidad, "en beneficio de la conselleria de Oltra para poder seguir regando a sus asociaciones de amiguetes".