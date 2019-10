A preguntas de los periodistas, tras participar en un acto con motivo del Día del Mayor, Pérez ha señalado que los planes de empleo se pusieron en marcha "durante el mandato del PP, en un contexto de graves dificultades económicas". "Cuando Espadas era portavoz del PSOE en la oposición repetía constantemente que además de ejecutar los planes de empleo de la Junta de Andalucía se debían poner en marcha planes de empleo municipales propios, solo hay que mirar la hemeroteca", afirma.

Señala, incluso, que en mayo de 2014 "reclamaba ante los medios de comunicación diez millones de euros para complementar las contrataciones eventuales, promoviendo fondos propios". "Es inadmisible que, en estos cuatro años y más de 100 días de mandato, Espadas no solo no ha complementado con fondos propios los planes de empleo, tal y como exigía cuando estaba en la oposición, sino que ahora, además, renuncia a 14 millones para la creación de empleo", ha reiterado Pérez.

El 'popular' considera que esto es "una muestra más" de que el alcalde vive "en una realidad paralela, en su realidad que nada tiene que ver con los problemas de la ciudad, ya que esta renuncia supone que se verán afectadas más de 1.000 personas, entre ellas personas en riesgo de exclusión social, jóvenes y personas mayores de 30 y 45 años". "No olvidemos que Sevilla tiene a seis de los barrios más pobres de España", añade.

Así, insiste en que es "intolerable" que el alcalde de la ciudad rechace 14 millones de euros "con la situación de desempleo que hay", lo que considera "una muestra más de la nefasta gestión de Espadas en empleo que sigue condenando a Sevilla a estar a la cola en la creación de empleo y abandona los planes de empleo y subvenciones de la Junta de Andalucía".

Pérez ha considerado "improcedente esta acción y actitud del alcalde cuando todos los años se dedica a gastar el superávit en pagar deudas a los bancos, no ejecuta sus presupuestos, más de 150 millones perdidos cada año, y sube los impuestos y tasas a los sevillanos". "Un superávit que se podría utilizar en realizar inversiones que supongan la creación de empleo y, además, poner en marcha los planes de empleo propios que promete y los de la Junta de Andalucía", asegura.

Ha reiterado que "Espadas es un alcalde conformista, que no se preocupa por los problemas de la ciudad, es más un alcalde en retirada que no pisa el suelo porque tiene los pies puestos en tribunas de conferencias y escenarios de galas mientras en Sevilla no se crea empleo".

"Desde el Grupo Popular, como oposición útil y responsable, vamos a iniciar una batería institucional para que el alcalde reciba esos casi 14 millones de euros, ponga lo que tenga que poner y ayude a solucionar esa lacra que tiene Sevilla que es el desempleo", ha destacado.

Pérez ha concluido que Espadas ha de "cumplir lo que ha prometido, dejar de engañar a los sevillanos, debe ofrecer soluciones reales ante los problemas que diariamente sufren los vecinos". "Espadas infló un globo en la campaña electoral que, al cabo de los 100 días parece que se desinfla. Al alcalde ya se le acabaron las excusas de echar la culpa a todos, en lugar de asumir su responsabilidad, ya debe cumplir todas y cada una de las promesas que ha hecho y con las expectativas que ha creado en la ciudad", concluye.