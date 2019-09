L'exalcaldessa de Madrid Manuela Carmena llegeix aquest divendres el pregó de les Festes de La Mercè al Saló de Cent de l'Ajuntament (18.30h) en un acte que es podrà seguir des de la plaça de Sant Jaume. Aquesta nit també tindrà lloc el XXII Festival Pirotècnic Internacional a càrrec de la companyia libanesa Nazih Tabbara Fireworks (a les 22 hores des de l'Espigó del Gas).

A pocs metres, a la Platja del Bogatell, el grup de música reggae-ska català Oques Grasses tocarà els temes del seu darrer treball, Fans del sol, a partir de les 01.30 hores. El grup d'electro-pop La Casa Azul ocuparà el mateix escenari a les 21.30 hores i els Dorian (indie-pop) a les 23.30 hores.

Dissabte, la Platja del Bogatell rebrà la festa musical de La Pegatina (23h) i a partir de les 01.20 hores, a The Gramophone Allstar Big Band amb el seu espectacle Maraca soul. Diumenge, l'avinguda Reina Maria Cristina centrarà els principals concerts de la jornada amb les actuacions dins de La Mercè de RAC105. El pop-folk de Sense Sal donarà el tret de sortida a la festa a les 19.00 hores i els hi seguiran el cantant egarenc Miki Núñez, ex representant espanyol al darrer Festival d'Eurovisió, i la rumba dels de La Garriga Gertrudis.

La mateixa avinguda serà, també dilluns, l'atracció musical, amb les actuacions organitzades per l'emissora musical Los 40 Principales. Tocaran els artistes Chloe Philips, Porto Bello, Nil Moliner, Els Catarres, Doctor Prats i Búhos (a partir de les 20.15 hores).

Dimarts, dia de la Mercè, la plaça de Sant Jaume acollirà la Passejada de Gegants, que recorrerà el carrer Ferran, La Rambla i els carrers Pintor Fortuny, Àngels i Montalegre (des de les 11.45 hores). Un dels participants al seguici serà, per primera vegada, un gegant amb Síndrome de Down.

El parc de la Llera del Besòs rebrà dimarts de les 11 a les 13.30 hores, de 15 a 17 hores i a les 19 hores, les actuacions de Pallassos Sense Fronteres, amb Tortell Poltrona, Joan Garriga, Peter Punk, Sabanni o The Galactic Mariatxis. La traca final arribarà, com és tradició, amb el Piromusical (22 hores a l'avinguda Reina Maria Cristina).

El Petit de Cal Eril al Moll de la Fusta

Joan Pons (El Petit de Cal Eril) presenta el seu nou disc, Energia fosca, aquest divendres a l’escenari de La Mercè al Moll de la Fusta (a partir de les 01.30 hores). El títol del treball es refereix a «l’energia que es troba a l’univers però que ningú ha aconseguit mai mesurar». El que vol generar amb les noves cançons entre el seu públic és «una força gravitacional imparable».

La Pegatina a la Platja del Bogatell

El grup festiu de Montcada celebra dissabte a l’escenari de la Platja del Bogatell, La fiesta más grande, que dóna nom al seu actual tour. El concert serà a partir de les 23 hores.

Gertrudis a l'avinguda Maria Cristina

Dimecres passat van actuar al Mercat de Música Viva de Vic (MMVV) i amb l’energia positiva acumulada, els Gertrudis arriben diumenge a La Mercè de RAC105.

El festival de les associacions

Dissabte i diumenge, la plaça de Catalunya torna a ser per quarta edició l’espai que aplegarà l’Associa’t a la Festa, el festival d’associacions de Barcelona. El lema d’enguany és Bateguem juntes i aglutina la feina de fins a 275 entitats i col·lectius, que oferiran més de 175 activitats pensades per a la participació de tots els públics. Dissabte, de 17 a 19 hores, tindrà lloc la Passarel·la reivindicativa de costura comunitària.

Tota la informació sobre La Mercè la pots trobar a barcelona.cat/lamerce.