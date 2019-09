En un comunicado, Pérez ha afirmado que el gobierno municipal presupuestó 764.000 euros para instalación de ascensores en 2016 y "solo gastó el 52 por ciento; en 2017 consignó dos millones de euros y solo ejecutó 192.000 euros, ni un diez por ciento; mientras que en 2018 destinó 3,1 millones y no ha ejecutado ni un euro".

"Cuando en los últimos tres años ha habido seis millones de euros para colocar cientos de ascensores en Sevilla y sólo se han gastado una décima parte, nos parece de vergüenza que el alcalde vaya a inaugurar un ascensor y a volver a prometer gastar el dinero que no ha gastado hasta ahora. Este alcalde tiene mucho marketing y poca gestión y le pedimos que se ponga ya a trabajar y a gestionar", ha manifestado el portavoz popular.

En este sentido, ha destacado que desde el Grupo Popular, como "oposición útil", han sido muchas las preguntas que se han presentado al respecto en la Comisión de Ruegos y Preguntas. De hecho, indica que el 14 de diciembre de 2018 preguntó por el número total de ascensores instalados a través de la convocatoria de 2018, a lo que "el 20 de diciembre de 2018 contestaron que 'hasta la fecha, no ha sido posible iniciar la instalación de ningún ascensor de la campaña 2018'".

"Es decir, a pocos días de acabar el año 2018, el gobierno municipal reconoce que no se había iniciado la instalación de ningún ascensor de la campaña de 2018, lo que se traduce en dinero perdido e inversiones necesarias sin realizar", ha indicado Pérez, que añade que se "están hablando de inversiones más que necesarias, ya que son muchas las personas que están atrapadas en sus casas y que no pueden salir a la calle porque no tienen ascensor".

Considera "lamentable" que Espadas prometa ascensores a los vecinos y "luego no cumpla". "Los retrasos que se han producido en la tramitación de la convocatoria de instalación de ascensores son injustificados", ha detallado Pérez.

En su opinión, "a Espadas se le acabaron las excusas que ha estado utilizando durante los últimos cuatro años de mandato, echándole la culpa a todos sobre todos los asuntos y problemas de la ciudad". "En estos cuatro años le toca cumplir todas y cada una de las promesas que ha hecho y con las expectativas que ha creado en la ciudad tras años de ineficacia e incumplimientos", indica.

"Hemos sido testigos de cuatro años de parálisis en Sevilla, de ausencia de proyectos, de inversiones anunciadas y absolutamente paralizadas, porque el alcalde socialista no ha sido capaz de afrontarlas. Una actitud que sigue demostrando a día de hoy. Todo menos asumir el papel que juega como alcalde de la ciudad. Es hora de actuar y cumplir con lo prometido", ha concluido Pérez.