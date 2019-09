La campaña 'Un Pósit por el Alzhéimer 2019', organizada por la Asociación de Familiares de Alzheimer de Valencia (AFAV), continúa con el concierto Tribut al Talent, en el que actuará el coro Les Veus de la Memòria junto con el grupo valenciano tributo a U2, Spyplane.

El concierto, de entrada libre, tendrá lugar en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, este jueves, 19 de septiembre, a las 19.00 horas, según han informado fuentes de la organización.

Será el octavo concierto de la Gira de Conciertos 2019 patrocinada por la Fundación Divina Pastora. El coro Les Veus de la Memòria también actuó este martes ante la reina Sofía, en la clausura del simposio 'La investigación sociosanitaria en la enfermedad de Alzheimer y otras demencias', organizado por CRE Alzheimer, en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia.

El concierto de este jueves, Tribut al Talent, se desarrollará en dos partes. En la primera, Les Veus de la Memòria ofrecerá un repertorio de temas variados y cantará el tema I Still Haven't Found wath I'm Looking For junto con Spyplane. Seguidamente, comenzará el concierto de este grupo valenciano tributo a U2 ante todas las personas que quieran acercarse a comprobar el poder de la música.

El concierto cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de València y las empresas Consum, Colevisa y Teika.

ACTIVIDADES PARA EL RESTO DEL MES

La campaña continúa el 20 de septiembre, con las mesas informativas, que se colocarán de 8.00 a 14.00 horas por toda la ciudad de València.

Se trata de una jornada de acercamiento a la sociedad en la que la asociación apela a la solidaridad de los ciudadanos de València para que se acerquen a las mesas tanto a colaborar de manera económica como a informarse acerca de esta enfermedad.

El Día Mundial del Alzhéimer, 21 de septiembre, el Centro Comercial Saler presenta el vídeo 'Un día (in)olvidable', que recoge la iniciativa solidaria de este centro, consiste en organizar un día lleno de actividades para cuatro usuarios de AFAV, acompañados cada uno de ellos por un familiar. En el vídeo se verá cómo estos cuatro usuarios disfrutaron de las actividades organizadas por el Centro Comercial Saler, en un día que les costará olvidar.

Además, durante todo el día este centro comercial colocará un panel en sus instalaciones para que los clientes dejen en pósits los días más inolvidables de sus vidas.

También el 21 de septiembre, la Fundación Hortensia Herrero y la Asociación de Danza ADAM han organizado la Gala Somos Arte a beneficio de AFAV. Esta es la sexta edición de esta gala que acerca al público valenciano a estrellas de reconocido prestigio del ámbito internacional de la danza. El Palau de Les Arts Reina Sofia será el escenario para esta gala solidaria.

Además, este año AFAV es la entidad beneficiaria de la primera edición del 'Histórika Sport Festival', un evento deportivo creado por Gigi Pérez para disfrutar del ocio y el deporte en familia que se desarrollará en el Kartódromo Lucas Guerrero de Chiva el 28 de septiembre y que reunirá en los 150.000 metros cuadrados de estas instalaciones, actividades de gastronomía, ocio y diversas disciplinas deportivas. La organización del evento destinará una partida presupuestaria a AFAV mediante la compra de un producto solidario.

Además, Hard Rock Café tendrá a la venta en su establecimiento de Valencia desde el 14 de septiembre hasta finales de octubre los lápices solidarios del coro Les Veus de la Memòria.

Y con ello, AFAV cerrará un mes de actividades conmemorativas con motivo del Día Mundial del Alzhéimer, 21 de septiembre, incluidas en su campaña Un Pósit por el Alzheimer 2019, con el objetivo de llevar el alzhéimer a los corazones de personas, entidades y empresas de Valencia.