Un hombre se enfrenta a 12 años y ocho meses de prisión por maltrato, amenazas y lesiones a su pareja, una joven que acabó saltando desde la primera planta de un edificio en València y sufrió múltiples fracturas y lesiones porque asegura que fue la "única salida" que vio para huir de él ya que temía por su vida. La vista por estos hechos, ocurridos entre la noche del 15 al 16 de agosto, se ha celebrado este martes en la Sección Primera de la Audiencia.

Además de la pena de prisión, la Fiscalía reclama para el acusado la prohibición de aproximarse o comunicarse con su expareja en los próximos 16 años, por dos delitos de maltrato y amenazas y lesiones con la agravante de parentesco. El procesado niega todos los hechos y las amenazas y asegura, por contra, que era ella la que decía que se iba a matar porque quería echarla de casa y que se tiró por la ventana en una discusión.

El ministerio público también pide que se imponga una multa de 3.600 euros a otro joven, compañero de piso ambos, por omisión del deber de socorro.

Según relata la fiscal en su escrito de calificación, el procesado acusó a su entonces pareja -ambos de nacionalidad rumana- de haber cometido una infidelidad durante un viaje que habían realizado. Tras coger su móvil sin su permiso, el acusado se enfadó mucho con ella y le golpeó por el cuerpo, le dio patadas, y le apretó el cuello, mientras le decía que su vida no valía nada y que él tenía derecho para decidir sobre ella.

Tras pasar la noche, volvió a agredirla, a mostrarle un cuchillo e incluso le puso un cojín en la boca y en la cabeza con la intención de hacerle daño, según el escrito fiscal. La chica le pedía abandonar el domicilio y, viéndose acorralada y temiendo por su vida, acabó lanzándose por la ventana.

El procesado bajó a la calle, la cogió en brazos y trató de introducirla en el patio del edificio, lo que fue impedido por los viandantes que vieron la caída. Mientras todo esto ocurría, el otro acusado, que estuvo en todo momento en la casa y vio las amenazas y los golpes, no hizo nada para socorrer a la víctima. La mujer sufrió múltiples fracturas y contusiones y tuvo que ser sometida a varias intervenciones quirúrgicas.

"DERECHO A MATARLA"

La joven ha detallado que la discusión comenzó porque recibió un mensaje felicitándole su cumpleaños y el procesado, alterado y agresivo, le acusó de serle infiel, le golpeaba, amenazaba con el cuchillo y le decía que tenía "derecho a matarla". Finalmente, vio que su "única salida" era lanzarse por la ventana de la habitación.

A preguntas de la letrada del principal acusado, ha reconocido que, mientras estaba en el hospital recuperándose de las lesiones, envió mensajes a su pareja, uno en concreto, con corazones y felicitándole por su santo.

Por contra, el acusado ha sostenido ante el tribunal que ella le confesó una infidelidad y que se enteró de que la chica que le había presentado como su hermana era en realidad su hija. Sin embargo, ha asegurado que "nunca" la golpeó: "Solo la agarraba porque se ponía muy nerviosa. Yo solo quería echarla de casa", ha justificado.

"Ella decía que se iba a matar, yo nunca la amenacé. Soy campeón de lucha libre, si le hubiera pegado se notaría. Yo nunca he tocado a nadie fuera de mi círculo de entrenamiento y competición. Yo solo quería que se fuera de la casa y ella, otra oportunidad. Gritaba 'perdóname'. Hubo una discusión y saltó por la ventana", ha explicado el joven.

La fiscal ha hecho referencia entonces a varias grabaciones incorporadas en la causa de mensajes que el acusado habría enviado a la víctima mientras esta estaba en el hospital y en la que se escucharía como este le decía frases como 'Prometo que no te volveré a pegar si no me vuelves a engañar' o 'No te tenías que haber tirado, solo te di unas bofetadas'.

El supuesto agresor ha defendido que era "una forma de hablar", que le estaba "dando la razón en lo que decía ella" y que estas expresiones han sido mal traducidas del rumano.

Finalmente, el acusado por no socorrer a la mujer ha declarado en la misma línea que su compañero de banquillo: "Ella le decía que quería una oportunidad y él le decía que no más y que la llevaba al aeropuerto. Pensé que era otra discusión más, como siempre. Por eso no llamé a la Policía", ha puesto de relieve.