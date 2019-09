Los portavoces de Compromís y Unides Podem en Les Corts, Fran Ferri y Naiara Davó, respectivamente, han lamentado que la solución del Ministerio de Hacienda a la infrafinanciación valenciana sea un plan de ajuste y han exigido que los recortes sean consensuados y no afecten a partidas sociales. Mientras tanto, el síndic socialista, Manolo Mata, ha garantizado que serán "mínimos" al suponer el 2% del presupuesto valenciano, 430 millones de euros.

Así lo han afirmado los tres en sus respectivas ruedas de prensa tras la junta de portavoces de este martes, un día después de que el 'president' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, se reuniera en Madrid con la ministra de Hacienda en funciones, Mª Jesús Montero. Puig aseguró que el Ejecutivo de Pedro Sánchez cubrirá los problemas de tesorería del Consell, además de recibir este trimestre los 450 millones de la actualización de las entregas a cuenta y los 250 millones del FLA pendiente antes del 9 d'Octubre.

De Compromís, Ferri ha criticado que el encuentro fue "como los que tenía Puig con (Cristóbal) Montoro -exministro del PP_y ha echado en falta una "situación diferenciada" para la Comunitat respecto a otras autonomía como Cantabria donde "un ciudadano recibe 800 euros más en financiación autonómica". "No se puede dar la misma solución a un territorio pobre", ha defendido, para lamentar que "no ha cambiado nada" desde el anterior Gobierno del PP.

También ha tachado al FLA de "mecanismo perverso" -"nos prestan nuestros propios recursos y encima nos exigen exigencias"- y ha deslizado que "comunidades como Galicia no van a hacer ese plan de ajuste". En todo caso, ha hecho hincapié en que "el Gobierno valenciano ya tiene claro qué partidas no se pueden ejecutar de aquí a fin de año", si bien ha urgido a que no haya "más ajustes en partidas sociales".

Ferri ha subrayado que la Generalitat "no está en funciones y sigue teniendo problemas, como la situación de emergencia de este fin de semana" por la gota fría en el sureste. "Cada uno debe hacer lo que considere oportuno; nosotros hemos tenido la misma posición con Rajoy, con Sánchez, con Montoro y con Montero", ha reivindicado, y ha criticado que "el Gobierno está más en campaña que en dedicarse a lo que debería".

Por todo ello, Compromís pretende presentar en el próximo pleno de Les Corts una proposición no de ley (PNL) para exigir al Gobierno "soluciones transitorias" mientras se lleva a cabo la reforma del sistema de financiación autonómica, con medidas "diferenciadas para los valencianos", así como una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y volver a reclamar la deuda histórica y las inversiones.

PODEM LO VE COMO UNA "OFENSA"

De Podem, la síndica ha coincidido en que "el Ministerio no ha puesto solución al problema" y ha tachado de "ofensa" la exigencia de un plan de ajuste en lugar de "buscar mecanismos legales para entregar ese dinero en tiempo y forma".

Ha defendido que los recortes deberán estar "consensuados" entre los tres socios del Botànic II y que "no puede haber ninguno en servicios sociales", como tampoco en inversiones o infraestructuras. "Nuestra primera opción es que no haya recortes y que el Gobierno siga buscando otras fórmulas", ha insistido.

También ha situado como "línea roja" que no haya disminución del presupuesto de la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática que dirige el vicepresidente segundo, Rubén Martínez Dalmau, también de Podem, ante la "emergencia habitacional" provocada por el temporal en comarcas como el Bajo Segura o la Vall d'Albaida: "No podemos perder ni un céntimo en políticas de vivienda".

"NO HABÍA OTRA SOLUCIÓN" PARA EL PSPV

Por parte del PSPV, Mata ha sostenido que "no había otra solución" que la propuesta por Hacienda y ha calificado de "buenas" las vías abiertas en la reunión de Puig con Montero. Ha cargado contra las críticas del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), por el hecho de que le "molestara especialmente ese trato privilegiado".

En todo caso, ha hecho hincapié en que el Gobierno exige a la Comunitat "un ajuste del 2% del presupuesto que no va a afectar a nadie en el sistema sanitario, social y educativo, que era el deseo de todos". Serán recortes "mínimos que se podrán hacer con gastos no comprometidos y con trabas en algunas inversiones", ha garantizado.

Mata ha confiado en que el "satanizado" FLA "esté resuelto antes del 9 d'Octubre", si bien ha reconocido que "es un instrumento abominable que depende del 'señor del grifo'", y ha recordado que de estos fondos dependen los pagos a proveedores".

PP: "ES EL TIMO DE LA ESTAMPITA"

De la oposición, el portavoz adjunto del PP Miguel Barrachina ha criticado que los partidos del Botànic hayan rechazado una comparecencia para que Puig explique en el próximo pleno de Les Corts sus acuerdos con la ministra. También ha denunciado que se hayan excusado de la sesión de la semana que viene "los dos consellers afectados", de Economía, Rafa Climent, y Hacienda, Vicent Soler, "a pesar de que el 'Código de Buen Gobierno' les anima a adecuar sus agendas".

"No quieren contar nada de las clandestinas conversaciones que ayer Puig se precipito en anunciar con carácter festivo", ha aseverado, y ha tilado el compromiso de Hacienda como "el timo de la estampita; es una broma exigir a Madrid y volver exigido".

El 'popular' ha defendido la necesidad de fondos económicos tras el temporal de los últimos días, pues "la gente afectada por las inundaciones debe saber si el Consell está para ayudarles o para ser ayudado". Ha destacado que el fondo autonómico de contingencia "empezó con nueve millones, el Gobierno eliminó siete y ahora quedan dos", cuando ha recordado que el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, "dijo que solo uno de los colectores arrastrados por el agua ya vale cuatro veces el total del fondo".

Sin embargo, los representantes de las tres partes del Botànic II han coincidido en que la comparecencia de Puig no es necesaria porque la oposición puede plantearle sus preguntas en el pleno de la próxima semana durante la sesión de control. "No es como cuando (Francisco) Camps -'expresident' del PP_no venía a responder. Puig ha comparecido en el 99% de los plenos ordinarios", ha recalcado el síndic de Compromís.

CS Y VOX

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos (Cs), Toni Cantó, ha avanzado que pedirá explicaciones a Puig en su pregunta y ha advertido que los recortes "no van a ser en publicidad institucional, financiación a entidades pancatalanistas ni a 'À Punch', sino en sanidad, servicios sociales y dependencia".

Ha urgido al jefe del Consell a dar explicaciones para evitar que luego los tres socios "se peleen entre sí". "Y no lo hacen porque les preocupen los valencianos, sino por la imagen que puedan tener en la conselleria de Compromís, Podemos o el PSC valenciano", ha remachado.

En la misma línea, el portavoz adjunto de Vox, José María Llanos, ha lamentado que la respuesta del Gobierno "es la misma gobierne PP o PSOE" y que la solución sea "precariedad sobre precariedad". "Ya nos advertían que la Comunitat va a sufrir una especie de 155 en economía y que nos podremos encontrar en quiebra técnica", ha avisado, y ha exigido que los recortes supongan "austeridad en el gasto superfluo".