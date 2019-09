THE CHAMPIONS BURGER - Archivo

Hamburguesas THE CHAMPIONS BURGER - Archivo

Es el segundo año consecutivo que València acoge este Campeonato Nacional de Hamburgueserías sobre ruedas para reunir las propuestas más deliciosas y sorprendentes del panorama nacional en destacados 'food trucks'.

Entre el puente de las Flores y el puente de la Exposición, 12 'food trucks' procedentes de diferentes comunidades autónomas propondrán más de 50 hamburguesas 'gourmet' elaboradas con ingredientes de primera calidad. Tratarán de "enamorar al público" y a un jurado formado por reconocidos cocineros que decidirán qué combinación merece el título de 'Mejor Hamburguesa de España 2019'.

De entrada libre y de 12 del mediodía a 12 de la noche (excepto los días 23, 24 y 25 de septiembre que abrirá sus puertas a las 18 horas), los asistentes podrán degustar todo tipo de hamburguesas 'gourmet' clásicas o vanguardistas, de vaca gallega, buey y black angus, donde también destacarán propuestas de un 1kg de carne.

Tampoco faltarán las 'burgers' veganas a base de soja para los amantes de este plato internacional que buscan una alternativa a la carne. La oferta gastronómica se acompañará, además, de una área 'chill out' para la degustación de ginebras con una gran variedad de marcas.

LOS COMPETIDORES

Cada hamburguesería ofrecerá una carta con diferentes propuestas entre las que se encontrará la hamburguesa que presenta a 'The Champions Burger' . La ganadora del concurso en la primera edición, Singular & Co, tratará de revalidar el título frente a otros once participantes.

The Fitzgerald intentará conquistar València con sus hamburguesas "rebeldes" de carne de ganado alimentado con vegetales y sin conservantes. Entre ellas destaca la Texas Burger, elaborada de con carne pulled pork al estilo americano, con queso cheddar, cebolla crujiente y salsa barbacoa.

El 'food truck' de Alejando Platero, finalista del concurso de cocina Top Chef, llegará a València con hamburguesas de buey especiada o de carne de cerdo asada mientras que El tarantín Chiflado sorprenderá con su especialidad de queso raclette fundido a la llama encima de la burger.

5 Balas presentará a concurso 'La Yankee' de carne 100% angus, acompañada de

bacon, queso fundido, salsa barcacoa de tamarindo y cebolla crocanti. Por su parte, N5 Burger Garage lo hará con un clásico como carne de vaca gallega, tomate valenciano, brotes tiernos de lechuga, queso cheddar y cebolla morada con pan de cerveza negra.

Tampoco faltarán las propuestas "más sanas" como las del restaurador The Began que quiere demostrar que una hamburguesa vegana puede ser la mejor Burger de España. Bertys, , Burguer Beer, Petit Bistró , Soul Cofee Beer y La Pepita completan el cartel de participantes.

JURADO DE COCINEROS PROFESIONALES

Un jurado profesional será el encargado de evaluar cada una de las propuestas el sábado 29 de septiembre a las 19.30 horas, en las que se valorará, entre otros aspectos, la calidad de las materias primas, el punto de la hamburguesa, el tipo de pan, el sabor y la originalidad de la

receta.

Los cocineros Pablo Ministro, Vicente Ausina 'Ciríaco', Alejandro del Toro, Carlos Medina y Pablo Vernetta son algunos de los miembros del jurado en esta edición. El título de 'Mejor Hamburguesa de España 2019' será otorgado tras una cata a ciegas de las hamburguesas en concurso.

Asimismo, el público asistente también podrá votar qué restaurador merece el premio del público y podrá depositar su voto a través de la página web www.thechampionsburger.es hasta el domingo 29 de septiembre. La participación tendrá premio y uno de los votantes, elegido por sorteo, recibirá su propio peso en cerveza.

CONCURSO DE COMER TODAS LAS HAMBURGUESAS POSIBLES EN 30 MINUTOS

El campeonato de comer hamburguesas en 30 minutos también regresa al antiguo cauce del río Turia

y el ganador se llevará de premio su propio peso en cerveza. Los interesados en participar en el reto deberán inscribirse antes del 22 de septiembre en la web www.thechampionsburger.es.