Ecologistas en Acción ha denunciado que la Conselleria de Agricultura empleó cloro como medida de desinfección en playas de la provincia de Valencia afectadas por contaminación fecal, una medida "fuera de la legislación y altamente peligrosa", ha afirmado.

La organización ha señalado que, desde el inicio del verano, varias playas de la provincia de Valencia han sido cerradas al baño por los índices de contaminación fecal que se han encontrado en los análisis de la Conselleria.

Para evitar el cierre continuado de dichas playas, según denuncia Ecologistas en Acción en un comunicado, la Conselleria de Agricultura "ha establecido puntos de cloración en las acequias que llegan a las playas".

Es el caso concreto de la playa de Alboraya, que "cada año presenta valores insuficientes de calidad de agua de baño, donde se ha instalado un punto de cloración a una distancia de entre 20 y 50 metros de la playa, en Dominio Público Hidráulico", ha aseverado la entidad.

Ecologistas en Acción ha indicado que, "tras las conversaciones mantenidas con la Dirección General, ha solicitado que se hagan públicos los informes que motivaron la decisión de clorar determinados puntos, así como que se muestren los resultados de todo el periodo en el que se ha estado realizando la cloración".

La organización ecologista ha denunciado que "no se ha tenido en cuenta que el cloro reacciona con la materia orgánica generando cloraminas y trihalometanos, sustancias peligrosas para la salud humana". La medida además es "ineficaz para su objetivo, la desinfección, y se trata de una falsa solución", ha apostillado.

En este sentido, ha subrayado que la "instalación de cloración al aire libre es un peligro en sí misma". "Entre otras cosas, la posible manipulación por niños, adolescentes o personas malintencionadas puede tener consecuencias desastrosas, ya que el cloro es un elemento químico peligroso para la salud".

ANÁLISIS PARA VALORAR LAS CONSECUENCIAS

Por ello, Ecologistas en Acción ha solicitado que se realicen análisis para valorar las posibles consecuencias. Asimismo, ha pedido la realización de seguimiento a los ayuntamientos que "tienen puntos desconectados de la red de depurado y que vierten directamente a las acequias sin depurar".

Este hecho es "dependencia municipal, por lo que la Generalitat Valenciana debe informar de las medidas que van a adoptar para solucionar el problema", ha indicado la organización.

"La decisión de clorar las aguas ha tenido diversas consecuencias que no han sido tenidas en cuenta", ha advertido. En primer lugar, ha señalado que "no se ha valorado la incidencia de un vertido en continuo con cloro en el medio marino". "No es lo mismo algo puntual que un vertido en continuo y, paradójicamente, puede ser peor en continuo con concentraciones bajas que uno puntual de concentración alta", ha asegurado.

En segundo lugar, la organización ecologista ha subrayado que el "cloro es tóxico para los peces a altas concentraciones" y "a concentraciones más bajas los estresa al dañar las branquias".

"Aunque las concentraciones de cloro sean similares a las de agua de piscina, esa cloración es una aberración cuando se trata de aguas abiertas que van a parar a un ecosistema vivo, como es el intermareal de las playas", ha indicado.

En definitiva, la organización ha insistido en que "la cloración de las acequias que desembocan al mar se tiene que tratar como un vertido". "Según la normativa Marco de Agua está fuera de lugar, es una medida fruto de la improvisación y de una mala planificación por parte de las autoridades competentes", ha criticado.

"FUERA DE LEGISLACIÓN Y ALTAMENTE PELIGROSA"

La representante de Ecologistas en Acción Sabela Martínez ha recalcado que "se trata de una medida que no se ha aplicado en ninguna playa del resto del España, por lo que estamos ante una actuación fuera de la legislación y altamente peligrosa para los micro y macroorganismos de las acequias, humedales y el mar". "Además, el encauzamiento con hormigón de las acequias en el tramo final ha supuesto la destrucción de zonas húmedas que actuaban como filtro verde".

Por todo ello, Ecologistas en Acción ha insistido que "es necesario solucionar el problema de raíz, mejorando las redes de saneamiento de los núcleos costeros para que no haya vertidos a la red de acequias y lleguen directamente a las playas, mejorando así la calidad de agua de las playas".

"Según la normativa vigente, es obligatorio el saneamiento integral de todas las aguas, exigencia que los municipios costeros no están cumpliendo, principalmente Valencia con su emisario de Vera", ha afirmado la entidad.

La portavoz de Ecologistas en Acción, Clara Megías, ha exigido que "se ponga fin a esta medida irracional, depurar las responsabilidades habidas y acometer actuaciones de saneamiento integral". "También estamos valorando la posibilidad de interponer una denuncia ante la Comisión Europea, habida cuenta de la gravedad y repercusión ambiental de los hechos denunciados", ha zanjado.