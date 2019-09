Cabrera ha respondido en estos términos a preguntas de Adelante Sevilla en la Comisión Especial de Control y Fiscalización del Gobierno, en la que también ha avanzado que extenderá el bus nocturno con paradas antiacoso a otras líneas, más allá de la A1 (Prado de San Sebastián-Pino Montano), que es la que funciona desde enero.

Respecto a los vehículos de movilidad personal, Adelante ha planteado a Cabrera la necesidad de una regulación y le ha cuestionado sobre el pago de tasas o la posibilidad de hacer una convocatoria pública para seleccionar las mejores ofertas a la hora de dar estos servicios. Cabrera ha explicado que ya se trabaja en ello y que Urbanismo ha de hacer una "regulación clara" sobre el número de licencias a operar, las zonas a ocupar y las licencias.

"Se someterán estas licencias de patinetes y motos a un procedimiento selectivo sobre el número de licencias a operar en la ciudad por rentabilidad económica y teniendo en cuenta la carga que puedan soportar los estacionamientos", añade, incidiendo en que habrá una regulación ante esta "invasión" de las aceras, como se hizo con Sevici o con los autobuses turísticos.

De otro lado, el concejal de Adelante Daniel González Rojas ha abogado por ampliar el número de líneas con paradas antiacoso y su reestructuración, para que los autobuses paren a demanda, tras lo que ha preguntado a Cabrera sobre el cumplimiento de lo aprobado en la moción de Pleno al respecto.

El responsable de Movilidad señala que "lo deseable sería que fuera a demanda, pero las paradas tienen que cumplir una serie de requisitos técnicos para el estacionamiento seguro del autobús". "Todas las paradas son de bajada y subida", afirma Cabrera, pese a que Rojas le advierte del letrero de 'Sólo subida' en las citadas nuevas paradas intermedias,

a la par que el delegado insiste en que pone "la mano en el fuego por cualquier conductor de Tussam que ante la demanda de alguien con signos de auxilio o sensación de pánico y miedo, aún no siendo en la parada, no vayan en su auxilio o presten atención a esa persona".

Explica que, por el momento, el uso de esas paradas antiacoso, marcadas con un círculo morado, son de dos o tres usuarios diarios y afirma que ha dado ya instrucciones a Tussam para ampliar esta iniciativa a otras líneas.

También en materia de Movilidad, el portavoz de Cs, Álvaro Pimentel, ha cuestionado al gobierno sobre los "incumplimientos" en cuanto al establecimiento de las líneas exprés y pide "asumir los compromisos" y plazos sobre la implantación de éste hacia Bellavista y Bermejales. Cabrera recuerda que, tras realizar los de Este y Norte, Tussam tiene desarrollada la primera fase de implantación de esta línea, sobre todo ante el desarrollo de Palmas Altas. "Nos limitan las condiciones presupuestarias y se necesitan más trabajadores y vehículos", advierte.

LAS CÁMARAS DEL AYUNTAMIENTO

De otro lado, Pimentel también ha cuestionado a Cabrera sobre la "dejadez" en cuanto al funcionamiento de las cámaras del Ayuntamiento, después de que se produjera el destrozo de los brazos de la Cruz de la Inquisición. Ante ello, el delegado señala que hubo varios partes de incidencias de Edificios Municipales hace unos tres meses, no siendo solventado "por temas presupuestarios y de tramites administrativos".

"El Ayuntamiento no estaba sin protección porque había Policía Local, pero reconozco que para mí también es una vergüenza que haya pasado eso y no se tenga la cámara con visión pero no se puede extrapolar a la situación de seguridad de la ciudad", sentencia.

"NO HOSTIGAREMOS A LOS MANTEROS"

Por su parte, la portavoz de Vox, Cristina Peláez ha interpelado a Cabrera sobre los "numerosos manteros que siguen exponiendo sus mercancías frente a la pasividad del Ayuntamiento, cuyo silencio es aval a explotación de trabajadores de países empobrecidos de donde provienen esos artículos y en perjuicio de ventas de los comerciantes".

Frente a ello, Cabrera advierte de que se ve "una realidad humana de personas que son explotadas", mientras que "la actividad ilícita de productos falsificados están siendo "muy combatidas" desde la Policía Local. "No vamos a establecer sanciones a los compradores o a hostigar a los manteros porque son personas con un drama importante sino ayudarles a que tengan una oportunidad de vida", subraya, añadiendo que se apuesta por asesorarlos para favorecer su inserción, acercarlos a talleres de empleo o darles atención desde el punto de vista social.

En otro orden de cosas, se han abordado asuntos como las casas de apuestas, donde Adelante pide "no normalizarlas" y el responsable de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz (PSOE), indica que se aborda su regulación estudiando modificar el planeamiento de 2006 sobre su instalación cerca de colegios; así como la situación de los artistas callejeros, donde Muñoz avanza que hay una propuesta de borrador de mapa de artistas regulando lugares y horarios que se planteará a éstos.

UNA APLICACIÓN PARA PLANIFICAR LAS SOMBRAS

Además, desde Cs se ha preguntado sobre el desarrollo de Plan de Sombras, pidiendo celeridad, ante lo que Muñoz ha anunciado el desarrollo de una aplicación que recoge la ciudad en tres dimensiones, a través del Sistema de Información Geográfica, con edificios, árboles o mobiliario urbano, para determinar las necesidades de sombra desde el punto de vista técnico. "Cada vez que haya intervención en una calle, con este programa se determinan las proyecciones de sombras más pertinentes en ese lugar de urbanización".

Por último, el edil de Vox Gonzalo García de Polavieja ha preguntado a Muñoz sobre el "deterioro notorio y la dejadez" existente en la Plaza de España, ante lo que el delegado ha considerado que se tiene un "campo de mejora extraordinario en cuanto a conservación y vigilancia".

Tras destacar las actuaciones realizada, advierte de las "dificultades" que entraña ante la existencia de tres propietarios -Patrimonio del Estado, Ayuntamiento y Junta de Andalucía-, aunque reconoce que "necesita más cariño presupuestario" y apunta que "quizás 2020" sea el momento de realizar esa partida extraordinaria.