El alcalde de València, Joan Ribó, ha manifestado este jueves su "profunda preocupación" ante la intención de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) de llevar a cabo el dragado de material de relleno para su nueva terminal del lecho marino situado frente a la playa de El Saler.

"Nos preocupa muchísimo que como consecuencia de ese dragado, las playas del sur, El Saler y Pinedo, ya muy castigadas como consecuencia de la presencia del puerto puedan sufrir una regresión que puede amenazar hasta la Albufera", ha dicho.

Ribó se ha pronunciado de este modo tras la reunión que ha mantenido con la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, y en alusión a la información publicada esta jornada por Valencia Plaza sobre la intención del puerto de rellenar su nueva terminar con el dragado de 350 hectáreas de lecho marino frente a El Saler.

"Este dragado nos ha producido una profunda preocupación y, precisamente, que sea en la zona situada delante de El Saler", ha insistido, al tiempo que ha considerado que esta actuación se tendría que "pensar otra vez" y ha lamentado que "es un tema del que no tenemos información".

El primer edil ha avanzado que, en consecuencia, este jueves solicitará "formalmente esta parte del proyecto", la relativa al citado dragado para la ejecución del nuevo muelle. "Creemos que esto se tendrá que repensar. Quiero tener este proyecto. Voy a solicitar a la Autoridad Portuaria que lo envíen al Ayuntamiento porque quiero que lo analicen los técnicos medioambientales", ha señalado.

Joan Ribó ha aseverado que aunque "el puerto es una actividad económica importante, no se puede hacer sin respetar elementos fundamentales de la ciudad como las playas del sur y otros aspectos" y ha instado así a tener en cuenta "la sostenibilidad".

"El puerto debe pensar que es la primera empresa económica de la ciudad pero debe entender dos factores fundamentales: la gestión sostenible, cada vez más importante, y que València es una ciudad que también debe medir los efectos del puerto porque también genera un serie de efectos negativos desde contaminación hasta temas de movilidad", ha argumentado.

El alcalde ha comentado que "hace mucho tiempo" pidió al puerto "que hiciera un estudio para ver si la nueva ampliación iba a suponer algún perjuicio para las playas del sur" y si supondría "afección" a esta parte de la costa y ha insistido en que lo conocido ahora le ha "preocupado de una manera mucho más importante".

"Si no tenemos aportación de las corrientes que vienen del norte y si la única aportación es la que tenemos ahí y ahora la dragan, qué aportación de arena tendremos para las costas de El Saler y de Pinedo", ha planteado Ribó, que ha afirmado que "es muy importante responder a esta pregunta", teniendo en cuenta que esa zona está "en la frontera de un parque natural", el de la Albufera.

En esta línea, ha manifestado que "no es lo mismo llenar de arena de El Saler que de otro lugar ese muelle nuevo" y ha censurado la intención de "hacerlo de la manera más sencilla para el puerto, perjudicando al máximo a la ciudad". Ha aseverado que esto "no es demasiado tolerable" y ha reiterado la necesidad de que "nos lo expliquen". "Quiero ver el proyecto, que nos lo expliquen y lo evaluaremos. De entrada, preocupa profundamente", ha indicado.

Mireia Mollà se ha mostrado "muy de acuerdo" con el planteamiento hecho por Joan Ribó y ha asegurado que su conselleria "también tiene interés en conocer todos los extremos de este proyecto" dado que "no es bueno" que el puerto "tenga la custodia de la información, del expediente y que no puedan conocer la administración y la sociedad en general, cuáles son los extremos de esta ampliación".

De este modo, ha considerado necesario "evaluar" también el dragado que implica y "tener en cuenta las repercusiones que puede tener sobre las playas". "Es una cuestión de transparencia, de garantía, de conocer las administraciones implicadas y de velar por la protección del medio que conozcamos los extremos de un proyecto que ahora mismo solo custodia parece ser el puerto, que es el que está dando información y el que dice que no requiere informes que evalúen sus repercusiones", ha argumentado.

PETICIÓN FORMAL DE DIA

Por otro lado, preguntada por si por parte de su departamento hay una petición formal para que se haga una nueva declaración de impacto ambiental (DIA) para ejecutar el nuevo muelle del puerto, Mireia Mollà ha asegurado que "hay una carta" en ese sentido, registrada el pasado mes de agosto, y la ha mostrado, por lo que ha estimado "absurdo" decir que no.

Mollà ha explicado que envió "una primera carta" a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, con temas que quería abordar con ella, entre ellos, la ampliación del puerto de València, y que después de que "el delegado del Gobierno -en la Comunitat, Juan Carlos Fulgencio- dijera que formalmente no se había pedido esa nueva DIA -declaración de impacto ambiental-", hizo una segunda para que "de oficio el ministerio" la realizara. Ha señalado que se está a la espera de respuesta.

La consellera ha reiterado que "la parte interesada no puede ser la que custodie y diga si se necesita o no" esa declaración. "Si la conocemos todos, sabremos si se necesita o no, que opinemos y que garanticemos todos", ha dicho, a la vez que se ha mostrado "convencida de que el puerto está interesado en que un proyecto tenga todas las garantizas medioambientales y de impacto social".

Mireia Mollà ha agregado que está "dispuesta" a dar una copia de la carta al presidente de la APV, Aurelio Martínez, "si él tiene a bien, en un periodo inmediato, entregar una copia del expediente y compartir información para tener todos los extremos del proyecto". "Es bueno que todos conozcamos este proyecto con todas sus consecuencias", ha insistido.

REUNIÓN CON APV Y FOMENTO

Respecto a la reunión planteada por el conseller de Política Territorial entre la APV, el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de València para hablar de la ampliación del puerto, Joan Ribó ha indicado que le parece "muy bien y estupendo". Asimismo, se ha mostrado dispuesto a "llegar a un acuerdo" y ha defendido "un puerto con una movilidad fundamentalmente ferroviaria".