Así lo ha asegurado este jueves en declaraciones a los medios respecto a sus expectativas de que se produzca la transferencia del dinero correspondiente a las entregas a cuenta del sistema de financiación. Al respecto, ha mostrado sus dudas porque, según ha dicho, no les han contestado a la propuesta que trasladaron en agosto al ministro José Luis Ábalos para "poder negociar el voto de Baldoví en la investidura".

Sobre las declaraciones de la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, desligando los ajustes en las autonomías del hecho de que no se produzcan esas transferencias, ha resaltado que la valenciana no es una comunidad "cualquiera" y entiende que se referiría a otras regiones porque aquí la situación es "asfixiante" porque no se están recibiendo recursos por parte del Gobierno y "no por otra cosa".

A su juicio, el actual Gobierno central "no debería estar orgulloso" de sus iniciativas en materia de financiación porque podía haber iniciado ya el debate.

También ha negado que la postura de Compromís responda a que están ya en modo campaña, porque "no está haciendo más que reclamar, no ha cambiado el discurso" y ha remarcado que si se llega a unas nuevas elecciones no será por la coalición.

"No dudo que Ximo Puig y Vicent Soler defiendan los intereses valencianos a título personal, lo que sí les pido es que no caigan en la trampa de decir una cosa en Valencia y decidir otra cosa en Madrid", ha resaltado.