El de 2019 se configura así como un presupuesto "puente" que viene a resolver cuestionen que "no admiten demora" en la ciudad, con un montante total de 82,6 millones de euros, según el Ayuntamiento alcalareño. Es el caso de la puesta en marcha de las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi), subvencionadas por la Unión Europea y cuyas primeras partidas y la aportación municipal correspondiente debían consignarse ya para este año.

Con esta aprobación será posible la puesta en marcha de inversiones como la primera fase de obras de la Casa de la Juventud o el centro cívico en la antigua guardería de La Paz. También se realizará la actualización de retribuciones de los trabajadores municipales o la dotación de presupuestos a servicios municipales que tenían necesidades de financiación.

Las inversiones y actuaciones contempladas son aquellas cuyos proyectos ya están redactados, ya que la tramitación de otras nuevas iniciativas no contaría con el tiempo necesario para su concreción

antes de que acabe el año.

EL PRESUPUESTO 2020, "EN TRÁMITES"

La intención del gobierno municipal es tramitar "de forma inmediata" el presupuesto de 2020 para que entre en vigor a primeros de año y ejecutarlo plenamente. Para ello, el gobierno municipal presentará en unos días a los grupos de la oposición un calendario de tramitación que permita iniciar "un diálogo fructífero" con todos los grupos.

La aprobación del actual presupuesto se ha realizado con los votos a favor del gobierno municipal compuesto por PSOE y Ciudadanos y en contra de toda la oposición. Las alegaciones presentadas al presupuesto han sido todas desestimadas porque "según los informes técnicos, no se ajustan a la tramitación establecida por la Ley al haberse realizado fuera del plazo", ya que debían haberse presentado en el trámite previo a la aprobación inicial y haber sido analizadas en Comisión Informativa de Economía", según alega el Gobierno local de PSOE y Cs.

No obstante, el equipo de Gobierno analizará la viabilidad técnica y económica de las propuestas de los grupos para incluirlas en futuros programas de actuación. Algunas de ellas ya están programas, otras, al estar referidas a "competencias que no son municipales", no pueden realizarse por parte de la administración local "en exclusiva".