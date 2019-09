El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra Morena y alcalde de Cazalla de la Sierra, Sotero Martín, ha señalado a Europa Press el significado del mencionado cónclave, promovido bajo el lema, 'Geoparques: Memoria de la Tierra, futuro para las personas', pues como es sabido la comarca de Sierra Morena afronta un "grave problema" de pérdida de población.

La última actualización del padrón municipal, con datos a fecha de 1 de enero de 2018 y consultado por Europa Press, refleja sin ir más lejos que respecto al recuento de 2017, nueve de los diez municipios de dicha comarca; en concreto Alanís, Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra, Constantina, Guadalcanal, Las Navas de la Concepción, El Pedroso, La Puebla de los Infantes y El Real de la Jara, volvieron a perder población empadronada, toda vez que en la zona sólo San Nicolás del Puerto contabilizó más vecinos, pasando de 593 a 599 personas empadronadas.

Sotero Martín, en ese sentido, analizaba tiempo atrás que en el marco del fenómeno global de despoblación de las zonas rurales, en el caso de Sierra Morena, hablamos de "la comarca con mayor dispersión geográfica y menor densidad de población" de la provincia, toda vez que la zona está sujeta a los rigores asociados al parque natural que abarca todo este territorio, motivando por ejemplo que "ninguna autovía" atraviese la zona o exigencias adicionales en aspectos como la gestión de los residuos.

MEDIDAS CONTRA LA DESPOBLACIÓN

Por eso, apostaba por "compensaciones" por parte de las administraciones, en materia de "más políticas de cohesión y más bienes y servicios públicos", reclamando además "un plan integral para frenar la despoblación" que sufre la zona desde hace unos "15 años".

En ese sentido, la agenda de trabajo de la 15 Conferencia Europea de Geoparques refleja un programa con actividades los días 23 y 24 en Cazalla de la Sierra, que en el marco del evento acoge la 44 la reunión del Comité de Coordinación de la Red Europea de Geoparques, mientras el resto de actividades se celebrarán hasta el 27 de septiembre en Sevilla capital.

Sotero Martín ha precisado que las actividades programadas en Cazalla supondrán el desembarco en el municipio de unas 140 personas procedentes de diversos países europeos para participar en el cónclave, un evento que la Sierra Morena de Sevilla aprovechará para "reivindicar el territorio" y reclamar políticas activas contra el fenómeno de la despoblación.

"PALIAR" LA CAÍDA DEMOGRÁFICA

Después de que el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla se incorporase en 2011 a la Red Global y a la Red Europea de Geoparques y en 2015 revalidase dicha catalogación, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra Morena ha demandado que la gestión del parque natural contemple todas las perspectivas, tanto la ambiental como la cultural, la histórica y la etnográfica, como estrategia para "paliar" la caída demográfica.

La figura de parque natural, según ha argumentado, requiere "una gestión sostenible" en todos los aspectos y tal extremo "no es posible si la población no se mantiene", para lo cual es esencial proteger y fomentar los servicios públicos. "Ante la despoblación, ni un servicio menos", es el lema que se difunde en la comarca, donde Sotero Martín reclama que la catalogación de geoparque "no sea una denominación más" y se traduzca en una clara apuesta por la "sostenibilidad", con especial incidencia en la vertiente demográfica.