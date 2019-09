Así se ha expresado este martes Climent en atención a los medios de comunicación al ser preguntado por qué ocurriría si no hay Gobierno Central, después de presidir el pleno del Observatorio de la Industria y de los Sectores Económicos Valencianos.

"Desearía que no, pero si no hay Gobierno, no tenemos interlocución, no hay Presupuestos Generales del Estado (PGE), la pura lógica nos dice que, con toda probabilidad, veo una prórroga del presupuesto también aquí. Esperemos que eso no pase", ha señalado el conseller.

En este contexto, ha indicado que los políticos deben actuar "con máxima responsabilidad" para cumplir "lo que dijeron los ciudadanos" y hacer efectivo un Gobierno. "El ejemplo más evidente es el Botànic II, hemos sido capaces de ponernos de acuerdo tres fuerzas parlamentarias y tenemos un Consell diverso, amplio y que, al mismo tiempo, tenemos claro que somos un Consell", ha resaltado.

"Estamos trabajando de manera unívoca para mejorar la vida de los valencianos, pero necesitamos recursos, porque no somos independientes por nosotros mismos. Necesitamos que haya Gobierno en España y que desde Europa lleguen todas las ayudas necesarias para hacer las políticas que estamos marcando desde el Botànic", ha detallado.

AYUDAS ENERGÍA EÓLICA

Respecto a las ayudas de sectores como la energía eólica, Climent ha lamentado que todavía no pueden cuantificarlas porque no saben qué presupuesto habrá y ha insistido en la necesidad de que haya un Gobierno Central "de manera inminente", lo que y daría "estabilidad, confianza e interlocución para llevar adelante políticas y tener un debate interno para ver qué presupuesto desarrollar y en qué líneas incidir más en 2020".

"Mientras no esté cerrado, estamos en una incertidumbre y, en estos momentos, no tenemos desarrollado nada del posible presupuesto de 2020. Tendremos que esperar, soy una persona optimista y confiada y desearía que el día 23 se cerrara el Gobierno", ha sostenido.