El senador valenciano Carles Mulet ha acusado al Gobierno de mantener su "opacidad" sobre el futuro del proyecto Castor, el almacén subterráneo de gas frente a las costas de Vinaròs (Castellón), así como de "ocultar información".

Mulet se ha pronunciado en estos términos en un comunicado después de que el Gobierno haya puesto a disposición de Compromís un enlace con una nota de prensa "como respuesta" a la solicitud de la coalición en la que reclamaba el informe encargado al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) sobre el proyecto.

En concreto, la coalición buscaba conocer "en qué lugar del informe se basaban las afirmaciones sostenidas por los últimos responsables del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y Transición Ecológica que no figuran en la versión hecha pública, según las cuales, 'no existe certeza absoluta de que no vuelvan a producirse movimientos sísmicos en la zona si la instalación iniciara su operación', que 'la sismicidad era imprevisible' hasta que no se inyectó gas o que un desmantelamiento 'podría desestabilizar' el equilibrio en la falla y cavidades".

"O las afirmaciones del secretario de Estado de Energía, Daniel Navia (PP), no figuraban en el informe o se sigue ocultando a los ciudadanos información relevante del proyecto y su futuro, que no consta en el informe parcial que se hizo público, algo que mantiene el actual ejecutivo socialista en funciones", ha reprochado Mulet.

Para el senador valenciano, es "insultante" que "después de seis años del intento de puesta en marcha de un fiasco de proyecto, peligroso como el Castor, prosiga la opacidad, la desinformación y las excusas amparadas en un supuesto peligro que no entendemos, pues sin tocar el gas del subsuelo el almacén puede sellarse definitivamente y comenzar el desmantelamiento tanto de la industria en tierra como offshore".

SELLADO DE POZOS

El senador ha advertido de que la vida útil del sellado de los pozos "llega a su fin" y que es preciso "renovarlos". "Es un momento idóneo para dejarse de excusas y acometer con seguridad y garantías el desmantelamiento de estas instalaciones, lo que aportará la tranquilidad que las comarcas cercanas a la desembocadura del Ebro andan buscando", ha agregado.

La coalición ha reiterado las peticiones de documentación realizadas en las dos últimas legislaturas y que han sido "ignoradas" por los gobiernos de PP y PSOE.

Además, ha recordado que en la anterior legislatura solicitó la creación de una comisión de investigación sobre lo sucedido y que fue "abortada" por el PP en solitario y reclamó un calendario "claro" de desmantelamiento de las instalaciones, un procedimiento para recuperar el dinero, el retorno a los abonados de lo cobrado "de forma irregular" y cambios normativos "para evitar que se socialicen las pérdidas causadas por empresas que ejecutaron y planificaron mal proyectos, como el Castor".