En un comunicado, la institución indica que su centro Cardenal Spínola ofrece las titulaciones de los grados en Educación Infantil y en Educación Primaria, además del Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza en Idiomas (MAES); así como los grados universitarios en Derecho y en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

Todo ello en el marco de un "campus inteligente", que apuesta por la empleabilidad de sus egresados con "actividades y prácticas para una formación de excelencia, innovadora, actual e internacional".

Entre las principales novedades de su oferta educativa para el curso 19/20, destaca la posibilidad de cursar diversos itinerarios y modalidades de estudio -presencial, semipresencial, a distancia y FP Dual- sumando la formación universitaria con los ciclos superiores y el posgrado, además de una consolidada línea executive, "creando sinergias entre los distintos centros CEU y enriqueciendo así el curriculum de los egresados". Además, se ofrece la posibilidad de desarrollar las prácticas en España y en el extranjero, así acceder a un amplio abanico de becas, programas de tutorización y asesoramiento laboral.

En Educación, los alumnos pueden cursar los Grados en Educación Infantil y en Educación Primaria, o combinarlos con el Ciclo Superior en Integración Social. Una vez que han finalizado sus estudios de grado, pueden realizar el Máster en Atención Temprana y el Máster Universitario en Formación del Profesorado (MAES), junto a la preparación de Oposiciones. En Derecho, CEU Andalucía permite especializarse en el Grado en Derecho y el Ciclo Superior en Administración y Finanzas, o bien, una vez finalizado el grado, realizar el Máster en Derecho Deportivo o cursar un MBA &Employment Program, entre otros.

El área de Deporte, además del MAES, oferta estudios de posgrado para sus egresados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte a través de los másteres en Optimización del Entrenamiento y Readaptación Físico-Deportiva, Actividad Física, Salud y Patologías y Fisioterapia Deportiva Avanzada. Ofrece también varios ciclos superiores como Enseñanza y Animación Sociodeportiva y Acondicionamiento Físico.

Desde su área de Empresa, CEU Andalucía trabaja para "ofrecer las máximas cotas de empleabilidad y encaje laboral de sus alumnos", con instrumentos como el Programa Little Business School. En Formación Profesional, los alumnos pueden realizar los Ciclos Superiores en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales, Comercio Internacional, Administración y Finanzas Asistencia a la Dirección y Marketing y Publicidad.* Y, asimismo, cursar posgrados como el Programa de Transformación Directiva o el Master in Business Administration and Employment Programme (MBA & EP); además del Máster en Coaching, el Experto en Ceremonial y Protocolo, el Programa Básico en Marketing Digital o el Programa Básico Financiero.

En Salud, se ofertan los Ciclos Superiores en Laboratorio Clínico y Biomédico e Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, y se puede optar también por una formación especializada de posgrado en Medicina Genómica y Antienvejecimiento o el Programa de Alta Dirección y Emprendimiento en Oficina de Farmacia. Asimismo, en el área de Tech, los titulados en los Ciclos Superiores en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Administración de Sistemas Informáticos en Red pueden recibir preparación específica de iniciación al Big Data y Bussiness Analytics.

"Una adecuada formación práctica y cercana al mundo laboral - gracias a la puesta en común de proyectos que CEU Andalucía mantiene con entidades de primer nivel- hacen de los alumnos personas adaptadas al permanente cambio profesional que se da dentro de las organizaciones. Grupos reducidos, encuentros con expertos, idiomas, investigación, voluntariado y programa Excellence de fomento del talento, que ayudan a que el alumno desarrolle todo su potencial", defiende la institución.

Este último curso 2018/19 se han graduado - en sus estudios de grado universitario, máster universitario y ciclo superior - un total de 571 nuevos alumnos procedentes de los Grados Universitarios en Educación Infantil, Educación Primaria, Derecho, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, así como los alumnos de la I promoción del Master Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza en Idiomas (MAES) y de los Ciclos Superiores en Educación, Empresa, Deporte y Salud.