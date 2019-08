En un comunicado, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bollullos, Bernardo González, ha asegurado que "con la llegada al gobierno local de IU los problemas en el servicio de la Policía Local y la inseguridad ciudadana es cada día mayor porque si con el gobierno municipal del PP había 18 efectivos, actualmente se desconoce el número exacto y se niegan a facilitar el cuadrante para saber durante cuántas horas al día se está prestando servicio".

González ha señalado que "son muchas las quejas recibidas porque no se puede contactar con la policía o no hay servicio durante la mayoría de las noches y muchas tardes", por lo que ha agregado que el Ayuntamiento "ha tenido que contratar seguridad privada al no disponer de efectivos".

Asimismo, ha criticado que desde el PP "se están encontrando con una absoluta falta de respuesta a las numerosas peticiones de información sobre los cuadrantes de servicio de la Policía puesto que es evidente que hay muchísimas horas descubiertas".

Según el portavoz popular, "el gobierno de IU está tratando de tapar sus alarmantes carencias y su nefasta gestión de la seguridad ciudadana", al tiempo que ha advertido de que "no va a permitir que su incompetencia sacrifique la seguridad de los vecinos" y que el PP llevará a cabo "todas las iniciativas para aclarar esta gestión y reclamar más efectivos de la Policía Local".