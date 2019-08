Así se ha pronunciado Pérez en un comunicado, después de que Espadas, en una entrevista con Europa Press, haya anunciado que a partir de septiembre dará un nuevo impulso a las actuaciones sobre la la peatonalización de la calle Betis, convocando la comisión creada a tal efecto, y la remodelación de la avenida de la Cruz Roja.

"El PSOE no tiene plan de movilidad, ni bueno ni malo, simplemente no lo tiene y el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Sevilla promovido por el Ayuntamiento debía estar en teoría a comienzos de 2019, pues ha comenzado un nuevo mandato y aún no está", ha subrayado el portavoz del PP.

En este sentido, ha señalado que en este último mandato "haquedado demostrada la incapacidad del alcalde, ya que anunció abombo y platillo la peatonalización de la calle Betis así como de laavenida de la Cruz Roja sin diálogo previo con todos los sectoresimplicados, engañando a los vecinos y sin consenso previo y finalmente no ha hecho nada".

El portavoz popular ha detallado que "no se puede empezar la casa por el tejado y el gobierno del PSOE no puede seguir improvisando medidas sin planificación alguna y sin saber qué modelo de ciudad quiere".

También se ha referido al consenso al tratarse de "una decisión que debe ser trasladada previamente a los vecinos, sectores implicados y grupos políticos", por lo que ha confiado en que "en esta ocasión, no engañe a los vecinos y haga las cosas como debe y como promete".

El portavoz del Grupo Popular ha indicado que "las calles que quierepeatonalizar solo han tenido a lo largo del mandato un alcalde que se ha dedicado a mucho marketing y humo y que no ha concretado nada".