"Mi futuro es mi presente. Sería una falta de respeto a los sevillanos hablar de planes personales", advierte Espadas en una entrevista concedida a Europa Press, donde añade que sería "una falta de respeto a los ciudadanos hablar de planes personales".

Así, incide en que cuatro años es "un periodo muy largo" y que su presente, en lo que "quiere pensar", es en Sevilla. "Estoy centrado y concentrado en el proyecto de ciudad porque quiero dejar el listón muy alto, con un importante avance cuantitativo y cualitativo", sentencia.

Por ello, manifiesta que no va a "especular ni estar pensando y hablado de qué pasará en cuatro años". "Sólo quiero hablar de presente y de futuro inmediato pero en proyectos de cuidad y no de Juan Espadas", reitera.

Para Espadas, "se habla de plazos tan largos que no me plantee un debate en esa cuestión ya que me parece mucho más interesante el ver qué es capaz de hacer el gobierno de la ciudad y ya el tiempo dirá qué hacemos cada cual con nuestra vida y nuestro futuro". "Lo importante ahora es nuestra capacidad de gestión y para eso me han elegido los sevillanos", concluye.