Así se ha pronunciado después de la alianza de este lunes entre el jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, y el presidente de la Diputación de Alicante, el 'popular' Carlos Mazón, en la que aseguraron que no permitirán que "se recorte ni un solo litro de agua del trasvase Tajo-Segura" ante el clima de "desasosiego" por las últimas medidas de Ribera de que los municipios ribereños entren en la Comisión de Explotación del Trasvase.

En este contexto, Bonig ha subrayado que el PP está adoptando iniciativas "ante la falta de actuación de Puig, que continúa de brazos cruzados y dando la espalda a los regantes de Alicante" y ha añadido que Mollà "todavía no ha dicho si está a favor del trasvase Tajo-Segura y si lo va a defender, no solo de palabra sino también en los tribunales".

Respecto a la incorporación en la Comisión de Explotación del Trasvase de municipios ribereños, Bonig ha criticado que "han metido a los ribereños de Castilla-La Mancha que están en contra del trasvase, pero no están los 35 municipios de Alicante que también están afectados por el trasvase".

"En esa comisión deben estar todos en condiciones de igualdad, para intentar despolitizar esta cuestión y cumplir el memorándum Tajo-Segura en condiciones técnicas", ha sostenido.

En la misma línea, la también síndica del PP en Les Corts ha denunciado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en la ronda de contactos que está realizando, "se ha reunido con todo el mundo, con agricultores y ecologistas, pero no lo ha hecho con los regantes de la Comunitat Valenciana, especialmente de Alicante, Andalucía y Murcia".

"No hemos visto a Puig ni a Mollà reclamar por esto. Si Puig no actúa, tendrá que actuar el PP", ha sostenido. A este respecto, ha considerado "lógico y normal" que la Diputación de Alicante y el Gobierno de Murcia actúen conjuntamente "para que no se recorte ni un solo litro del trasvase Tajo-Segura". "Ante la inacción de Puig por el trasvase Tajo-Segura, el PP de la Diputación de Alicante toma iniciativa", ha aseverado.