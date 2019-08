"No se puede consentir que esta plaza presente una imagen deplorable porque no cuenta con ningún tipo de actuación de limpieza o mantenimiento. Los vecinos no tienen por qué pagar las consecuencias de la nefasta gestión del Gobierno del PSOE", ha subrayado el concejal popular Ignacio Flores en una visita a esta plaza de Sevilla Este.

A su juicio, este espacio, ubicado entre las calles Casiodoro de Reina y Juan Pérez de Pineda, y que de hecho es comúnmente conocida por los vecinos como plaza del Cementerio "debido a su desolado aspecto", sufre esta situación como "consecuencia de que no cuente con ningún tipo de actuación de limpieza o mantenimiento", ni por parte de la empresa de Limpieza pública del Ayuntamiento (Lipasam), ni por parte del Servicio de Parques y Jardines, "fruto de la nula gestión del alcalde del PSOE".

En este sentido, ha detallado que la plaza aparece cubierta de pintadas, con los alcorques llenos de matorrales y con abundancia de basuras y todo tipo de suciedad "por todas partes". "Especialmente lamentable es la situación de acumulación de botellas y basura que se concentra en el parterre existente junto a la puerta que da a la calle Juan Pérez de Pineda", ha apuntado, antes de concretar que existe en su parte central los restos de una especie de estanque y la estructura de un porche que también se encuentran "totalmente abandonados".

Flores ha recordado que durante el mandato del PP se llevó a cabo la instalación de un sólido cerramiento en torno a esta plaza pública con el fin de poder realizar su cierre por las noches y evitar así la concentración de botellonas. Sin embargo, "durante el mandato socialista de Espadas, esta plaza ha experimentado un proceso de degradación considerable".

Según ha relatado el concejal popular, se ha producido el robo de una de las puertas, de manera que se están produciendo concentraciones de jóvenes que se dedican a molestar a los vecinos con el ruido que provocan y a consumir bebidas alcohólicas en las gradas de este recinto, dejando una gran cantidad de basuras.

"Instamos a Espadas a que reponga cuanto antes la puerta robada del cerramiento de la plaza, para poder evitar así la entrada de intrusos por las noches y la práctica de botellonas", ha manifestado Flores, quien ha añadido que estos hechos provocan, además de las molestias a los vecinos y el incremento de la inseguridad, la acumulación de botellas vacías, basuras y vidrios rotos, que llegan incluso a los alrededores del parque de juegos infantiles de la plaza, con el riesgo de producir cortes en los niños que acuden a jugar a la plaza.

Flores ha señalado que el PP, como "oposición útil y responsable que se preocupa por el bienestar de sus vecinos", planteará en la próxima Comisión de Control y Fiscalización del Gobierno municipal la necesidad de que por parte de las delegaciones municipales competentes se planteen las medidas necesarias para garantizar la limpieza y conservación de la plaza del Cementerio y, especialmente, que se reponga cuanto antes la puerta robada de su cerramiento para garantizar la seguridad de los vecinos.