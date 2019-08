Así lo ha recalcado a unas horas del encuentro, en el que participará tanto él como el ministro de Fomento y número 'tres' del PSOE, José Luis Ábalos, como el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, y la vicepresidenta del Consell y líder de la coalición, Mónica Oltra.

Puig ha defendido a preguntas de los periodistas tras una recepción institucional que el programa de Sánchez es "absolutamente asumible para cualquier fuerza progresista e incluso para los que no lo sean", al recoger "los seis grandes retos de España".

En base a estos objetivos y a "nuevas aportaciones que puedan surgir de la división", ha augurado que "se podrá alcanzar lo que es necesario para España: que haya un Gobierno". "Para los valencianos quizás es más necesario porque tenemos urgencias como la financiación autonómica y conseguir acabar con esa diferencia que existe con otras comunidades", ha subrayado.

Para conseguirlo, ve "necesario que haya un gobierno con el que poder interlocutar y hacer cosas juntos, trabajar juntos". "Lo importante son las personas, no que los partidos se miren el ombligo", ha reivindicado, aunque ha hecho hincapié en que las conversaciones están en el momento del "qué" y una vez acordado tocará hablar de la arquitectura institucional.

Puig ha expuesto así que la voluntad de Sánchez es explicar su posición a Compromís y "pedirle su opinión para formalizar lo que tiene que ser un acuerdo programático", ese 'qué' que ha insistido en que permitirá "llegar a una confluencia positiva para los valencianos".

Respecto a la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE), ha vuelto a descartar recortes y a defender la necesidad de mecanismos coyunturales de financiación para que la Comunitat reciba "como mínimo" lo que le corresponde en base a su población. También ha reiterado sus críticas al PP, Ciudadanos e independentistas por "boicotear" las cuentas "sin tener una mayoría alternativa que hiciera posible o viable otro presupuesto".

Ha lamentado, como consecuencia, que la situación "está lastrando la capacidad de los gobiernos autonómicos". "Y cuando esta capacidad está, de alguna manera, amputando sus posibilidades, afecta directamente a los servicios públicos fundamentales y sociales", ha advertido.

"ESTAMOS HABLANDO DE 800 MILLONES; ESO DUELE"

Ante esta situación, Puig ha urgido unos PGE que "den respuesta a las exigencias razonables de una comunidad que nunca quiere ser más que nadie, pero tampoco menos". "Estamos hablando de casi 800 millones de euros, y eso duele porque lo que queremos, desde luego, es hacer la mejor política posible para los ciudadanos", ha enfatizado, sin entrar en "ninguna cuestión identitaria ni nada esotérico".

Se trata, en definitiva, de una "situación sobrevenida" que también ha relacionado con la falta de fondos para la atención sanitaria a las personas desplazas, tras la petición de la Generalitat al Gobierno de que abone los 344 millones de euros que debe a la Comunitat Valenciana.

En cualquier caso, ha recordado que las cuentas autonómicas se hicieron en base a la "realidad fundamental" de que tiene que haber un Presupuesto en España. "Ese problema no lo tiene la Generalitat, lo tienen los valencianos y el Gobierno porque hay que buscar una solución para que no se produzca ningún recorte que desde luego no vamos a asumir", ha reiterado.