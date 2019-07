El proyecto Craft Art and People Together (Carpetde) de la Fundación Tres Culturas prosigue con su programación en verano. Tras presentar hace unas semanas parte de sus resultados en la exposición Carpet twist en la Feria Internacional do Artesanato en Lisboa (Portugal) y en la Maison de l'Art Contemporain de Assilah (Marruecos), la muestra se ha inaugurado en Sevilla, según ha informado la Fundación Tres Culturas en una nota.

El director de Tres Culturas, José Manuel Cervera, y el director de Cearte, Luis Rocha, han recibido a los invitados más veteranos que han visto un vídeo sobre el proyecto Carpet centrado en algunas de las actividades en las que han participado, como las sesiones de ganchillo creativo desarrolladas en la residencia San Juan de Dios.

Los mayores han podido disfrutar de una visita guiada al pabellón Hassan II, que lo ha definido Luis Rocha como "un palacio de la artesanía y la cultura". Los dos grupos se han unido para asistir a los talleres de cerámica y pintura impartidos por algunos de los creadores que han participado en las residencias artísticas promovidas por Carpet como son Marta de Pablos, Armando Rabadán, Pilar Sáenz y como invitado especial el marroquí Othmane Laqehili.

El pabellón Hassan II y su decoración artesanal han servido como inspiración para estas actividades. Así, en el taller de cerámica dirigido por Marta de Pablos los participantes han reproducido las características formas geométricas de la cerámica marroquí, añadiendo toques contemporáneos.

En el taller de pintura los más pequeños han aprendido junto a Armando Rabadán sobre los colores y sus distintos usos, basándose en los tonos que predominan en la decoración del pabellón.

El grupo ha visitado la exposición en la que se exhibe una selección de obras resultantes de las acciones llevadas a cabo en el marco de Carpet, como las residencias de artistas desarrolladas en los distintos países participantes y de las que han podido disfrutar los españoles Marta de Pablos y Armando Rabadán, las británicas Overlap y Anne Williams, las portuguesas Sara Meli Melo y Estela Melo, además del marroquí Hamza El Fasiki.

Junto al resultado de los distintos proyectos de estos creadores

se han mostrado algunas obras colectivas que han contado con la participación de ciudadanos de distintos países como la acción 'desde Sevilla con amor' o la instalación 'Carpet hyperlink'.

Entre las piezas expuestas, destacan las intervenciones de los artistas Debaga, Ana Langeheldt y Sadik Haddari que han trabajado directamente sobre capas confeccionadas por la empresa portuguesa Bioco Tradition.

Asimismo, cabe destacar la interacción entre el ilustrador Sbimbo y la ceramista Antonia Jaén, además de varios trabajos de la artesana portuguesa Estela Melo, que también ha estado presente en este acto para explicar el proceso de gestación de sus creaciones.

El proyecto Carpet, que cuenta con el apoyo financiero del programa europeo 'Europa Creativa', está coordinado por la Fundación Tres Culturas junto con los socios Creative Kernow en Reino Unido, Cearte en Portugal y APDN en Marruecos.

La exposición estará abierta al público desde el 19 de agosto al 13 de septiembre en horario ininterrumpido de 8,00 a 15,00 horas de lunes a viernes.