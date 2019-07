En un comunicado, Pimentel ha insistido que "no es de recibo que el delegado del distrito Casco Antiguo, Juan Carlos Cabrera (PSOE), lleve más de un año dándole largas a los vecinos y comerciantes sin ser capaz de concretarles una fecha" para el comienzo de "unos trabajos que ya anunció el alcalde, Juan Espadas (PSOE), en 2017".

El portavoz ha criticado que "primero dijo que la reurbanización comenzaría después de la Semana Santa de 2018, luego las aplazó a la primavera de 2019 y ahora dice que las va a ejecutar por fases y que no sabe cuándo van a empezar".

Pimentel ha advertido de que "a todo este despropósito se suma que el delegado del distrito se vaya a ir de vacaciones sin haber sido capaz de comprometer unos plazos reales" a los vecinos y comerciantes de Mateos Gago. "Ellos son los principales afectados por esta reurbanización y deben ser los primeros en saber cuándo van a empezar", ha indicado.

Asimismo, ha instado a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla a que "busque una solución inmediata" con la empresa adjudicataria de las obras para que "la reurbanización comience cuanto antes" y "ponga fin al escenario de inestabilidad en el que se encuentran los vecinos y comerciantes".

Además, ha señalado que "el gobierno habla de problemas técnicos para iniciar la obra cuando lo que ha ocurrido es que no ha sido capaz de consensuar un calendario que no afecte al día a día de Mateos Gago". Para Pimentel, "estos retrasos no son más que el reflejo de la improvisación y falta de planificación que caracteriza a Espadas". "El alcalde promete mucho y luego cumple poco", ha concluido.