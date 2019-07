El director adjunto de artes escénicas del IVC, Roberto García; y el director general del IVC, Abel Guarinos, han presentado este lunes un avance de las programaciones del Teatro Rialto y el Teatro Principal de València para lo que resta de 2019 y los primeros meses de 2020.

García ha destacado que, en la nueva temporada, la administración apostará "más por la producción propia y alargará las exhibiciones". Ha destacado que, en el caso del Rialto, la "fidelización" del público lograda durante el pasado ejercicio "permite ampliar el tiempo de exhibición de cada una de las seis producciones propias" que se han preparado para la próxima temporada en este teatro.

"Ahora que se sabe que apostar por la producción propia tiene unos buenos resultados, se van a alargar el tiempo de exhibición de las obras y, de hecho, la mayoría de los espectáculos permanecerán en cartel entre cinco y seis semanas", ha remarcado.

Por lo que respecta al Teatro Principal, García ha destacado que en esta temporada la nota predominante será "la presencia significativa de propuestas valencianas", que supondrá el 90 por ciento de la programación. "Tendremos valencianos por la puerta grande en un amplio abanico de espectáculos de varias disciplinas escénicas, de una calidad destacada", ha avanzado.

García ha lamentado el "ambiente bronco y crispado" que se vive "sobre todo en política", donde se hace un uso "peyorativo" de la palabra teatro. Ha manifestado que le "cabrea" la utilización de expresiones como "ustedes han montado un teatro" o "déjese de hacer teatro".

En este contexto, desde el IVC buscan ofrecer un teatro como "sinónimo de espacio de encuentro, humanización, reflexión y empatía". "Que nuestros representantes políticos usen la palabra teatro como símil de lo peor, como persona de las artes escénicas, me genera incomodidad", ha expresado García. "Probablemente el teatro no cambie la sociedad pero ayuda a que seamos mejores personas y ayuda a poner luz en la naturaleza humana".

RIALTO: DE SIRERA A SHAKESPEARE

La obra 'Dinamarca', la primera de las producciones del IVC, abrirá la temporada del Teatro Rialto en octubre. El texto de Rodolf y Josep Lluís Sirera cierra la trilogía 'Europa en guerra'. Se empezó a plantear en 2015 pero que con la muerte de Josep Lluís, Rodolf hubo de recuperarlo para su finalización y ahora lo dirige Carles Alfaro.

En noviembre, le seguirá 'Somni' de la castellonense Núria Vizcarro, una versión de 'Una noche de verano' de William Shakespeare, que contará con la dirección del Juan Carrillo. Se trata de una producción estrenada a finales de la temporada 2018-2019 y ha abierto 'Sagunt a escena'.

Dos reposiciones de "los éxitos" de la temporada pasada tomarán el testigo en diciembre y enero, como son 'Tortola' y 'Tirant'. En el primer montaje, Rafael Calatayud dirigirá el texto de Begoña Tena. En la segunda obra, Eva Zapico hará lo propio con el de Paula Llorens.

Febrero y marzo de 2020 tendrán sobre las tablas una de las nuevas producciones del IVC, 'Godot', y 'Perenne' ocupará su lugar en abril y mayo. "Estas producciones han salido de un proyecto que se puso en marcha esta temporada que acaba, que ha sido un buzón para la recepción de proyectos", ha indicado García. Un instrumento que ha calificado de "muy interesante para abrir ventanas" a los dramaturgos.

PRODUCCIÓN VALENCIANA EN EL PRINCIPAL

El Principal acogerá en el primer trimestre, de octubre a enero, el espectáculo de danza 'Carmen Maquia' de la compañía alicantina Titoyaya, coreografiado por Gustavo Ramírez; el estreno absoluto de 'Requiem' de la compañía Cienfuegos Danza; y la obra teatral 'Susan y el diablo', escrita y dirigía por Chema Cardeña y que será una primicia en València.

Otras propuestas serán el musical 'Lehman Trilogy' dirigido por el valenciano Sergio Peris-Mencheta, o 'Mrs Dalloway', una producción del Teatro Español dirigida por la valenciana Carme Portaceli con Blanca Portillo.

Destacan igualmente en el Teatro Principal de València la exhibición de 'What is Love' de Wichita Co., escrita y dirigida por Víctor Sánchez Rodríguez, o el espectáculo de circo 'Yolo', creado por el alicantino Lucas Escobedo. Tanto este espectáculo como 'Anna i la màquina del temps' o 'Les aventures de T. Sawyer', producciones de gran formato del Teatro Escalante, encontrarán su lugar en el Principal en octubre y diciembre.

La programación continúa en enero con la obra 'Rey Lear', de la compañía Atalaya; 'Nekrassov' del Teatro de la Abadía en febrero; 'El castigo sin venganza' de la Compañía Nacional de Teatro Clásico en el mes de marzo; o 'Juana', con la actriz Aitana Sánchez Gijón como protagonista durante el mes de mayo.

En febrero, se repondrá en castellano la producción del IVC 'Fausto', dirigida por Jaume Policarpo, con Enric Benavent y Empar Canet; o se estrenará la coproducción del IVC con el Teatro Nacional de Cataluña, 'La casa de les aranyes', de Paco Zarzoso.

De las citas del último trimestre de la temporada destacará la semana de artes vivas, como antesala de una edición más del festival Dansa València.

EL RIALTO DUPLICA SUS ESPECTADORES

García ha dado algunos datos de la temporada del Rialto que se ha cerrado y su comparación con la anterior. En la 2018-2019, el teatro cerró con una asistencia total de cerca de 19.000 espectadores, casi el doble que en la anterior a la que acudieron 10.000 personas. Esto se ha traducido en una duplicación de la recaudación, que ascendió hasta los 93.000 euros frente a los 46.000 de la 2017-2018.

El responsable de artes escénicas ha apuntado que esto se debe en parte "al programa de fidelización y captación de espectadores Habitem el Rialto", con el que quieren producir "dinámicas de conexión con la sociedad, el mundo educativo a través de experiencias y sorpresas". Esto lo han logrado gracias a una "política agresiva de precios con rebajas para los más jóvenes o con campañas de difusión como unas cuentas de redes sociales gestionadas por los espectadores".