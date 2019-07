"Ahí queremos llegar", ha señalado, al tiempo que ha considerado que "es una cuestión de emergencia social" y ha destacado la necesidad de recuperar restos de personas cuyas familias buscan "desde hace muchos años". La consellera ha mostrado de este modo, en una entrevista a Europa Press, su intención de continuar la labor que durante la pasada legislatura inició en la Diputación de Valencia como responsable de Memoria Histórica.

"Espero desde la conselleria continuar desarrollando ese trabajo e ir a más allá con esas políticas. Es un privilegio poder hacerlo", ha indicado. Pérez Garijo ha considerado una "suerte" haber podido iniciar esa labor desde la corporación provincial y seguirla ahora desde la administración autonómica después de "muchos años sin haberse hecho políticas de este tipo".

En esta línea, ha valorado la posibilidad de desarrollar estas acciones "desde el ámbito institucional" y ha considerado que es "una obligación de las administraciones" actuar en este campo. La titular de Calidad Democrática ha resaltado que "hay muchas cosas pendientes que se deben cubrir desde las administraciones" en materia de memoria histórica para "cerrar heridas, avanzar en democracia y lograr una más fuerte y llena".

"Hay asociaciones que han estado haciendo un trabajo increíble durante muchos años para mantener viva la memoria y para hacer políticas de memoria, de justicia y de reparación pero lo que hacía falta es que las administraciones se involucraran", ha manifestado la consellera.

"Cuando comenzamos con las subvenciones de las exhumaciones solo existía la Asociación de Familiares de la Fosa 113 -de Paterna (Valencia)- porque como era difícil exhumar y no había recursos. Solo se daban algunos casos como este en el que los familiares se habían juntado para hacerlo posible", ha explicado.

A este respecto, Pérez Garijo ha agregado que a partir de sacar "líneas de subvenciones para exhumaciones, comenzaron a crearse muchísimas asociaciones de familiares de fosas". "Cuando los familiares han visto que hay posibilidades de hacer aquello que ellos estaban esperando durante tanto tiempo y algo ante lo que se habían resignado, ha habido un movimiento importante", ha comentado.

Rosa Pérez Garijo ha valorado, igualmente, el "trabajo importante" hecho para recoger "testimonios orales, la memoria oral", de "testigos vivos", relacionada con la Guerra Civil y sus consecuencias, así como las acciones llevadas a cabo en Institutos de Educación Secundaria para dar a conocer "a los más jóvenes" la "historia más oscura y reciente de este país".

"CONTINUAR" Y "AVANZAR"

Del mismo modo, ha resaltado la labor hecha en el anterior mandato desde la Generalitat, a través de la Conselleria de Justicia, con medidas como la Ley de Memoria Democrática" y ha insistido en que desde su departamento se trabajará en la misma línea para "continuar" la labor "y a avanzar".

"Desde la Diputación de Valencia hemos hecho muchas cosas, desde la Generalitat también se ha trabajado y ahora toca hacerlo desde la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática para que las políticas lleguen a todo el territorio" autonómico, ha declarado. "Como objetivo nos marcamos exhumar todas las fosas de la Comunitat Valenciana. Ahí queremos llegar", ha insistido la consellera.

"NI UN MINUTO MÁS"

Rosa Pérez Garijo ha aseverado que "han pasado más de 40 años desde la muerte de Franco y en muchos casos, 80 o más años desde que se produjeron los fusilamientos", tras lo que ha considerado que "es una cuestión de emergencia social" seguir la labor iniciada teniendo en cuenta que "las familias no pueden esperar ni un minuto más".

"Para mi es muy sensible que haya hijos e hijas que han estado toda la vida sin ese duelo que no hicieron. Todas las culturas tienen sus mecanismos para tratar el duelo y en los casos de los fusilamientos durante la represión franquista, los familiares no podían ni velar, ni hacer el duelo, ni llorar. Es necesario cerrar eso. No podemos esperar mucho más", ha manifestado.

A su vez, la responsable autonómica ha indicado que hay que pensar también que "según pasa el tiempo, cada vez es más difícil sacar ADN" para localizar a los desaparecidos e identificar los restos. "Es una cuestión que debe ser prioritaria", ha asegurado la consellera de Calidad Democrática.