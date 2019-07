Hace ya veinte años que Martirio deslumbró al mundo junto al gran pianista gaditano Chano Domínguez con su reinterpretación de las coplas clásicas con arreglos de jazz, colaboración que quedó plasmada en 'Coplas de madrugá' (1996), abriendo así un camino de fusión que luego siguieron muchos otros artistas y que dio lugar a un renacer de la copla.

Unos años más tarde le dieron una vuelta más de tuerca en 'Acoplados' (2005), con arreglos para orquesta sinfónica y big band, y ahora, tras casi 15 años sin grabar nuevo material, Martirio y Chano se juntan para recordar al gran pianista e intérprete cubano Ignacio Villa 'Bola de Nieve', un icono en los países de habla hispana, un talentoso pianista y extraordinario intérprete que cantaba a los asuntos del amor y del humor.

El festival continúa con Delvon Lamarr Organ Trio, una banda en alza proveniente de Seattle y poseedora de una mezcla única e impecable de soul, jazz y rhythm & blues. Iniciaron su trayectoria en la primavera de 2015 con una residencia semanal en The Royal Room en Seattle durante el primer año y luego lanzaron su ábum de debut 'Close but no cigar', realizando pequeñas giras por la costa noroeste del Pacífico.

Solo tres años después ya son cabeza de cartel en numerosos festivales y difunden sus ritmos contagiosos por todo el mundo, con el conmovedor sonido del órgano de Delvon Lamarr, la explosiva guitarra de Jimmy James y la perfecta batería de Keith Laudieri.

Para cerrar este Jazz Panorama 2019, llegará a Torrent la cantante Mayra Andrade, procedente de Cabo Verde, que nos trae una música fresca y versátil, mezcla de su música materna y ritmos más tropicales.

En criollo caboverdiano, en inglés, en francés, en portugués, su pop se mueve entre el romanticismo occidental y la sensualidad del sur, el reggae y los ritmos africanos. En su último álbum, 'Manga', reúne los ritmos de la música africana moderna y sus raíces caboverdianas.

Grabado en Adidjan y en París, en él encontramos a Kim Alves, famoso instrumentista de Cabo Verde, así como una nueva generación de músicos de África Occidental.

Los conciertos serán los días 18, 19 y 20 de julio a las 22.00 h en l'Auditori de Torrent. Las entradas están a la venta en www.auditoritorrent.com y en las taquillas de l'Auditori (jueves de 17.00 a 20.00 horas, viernes de 11.00 a 13.00, y desde 2 horas antes del comienzo de cada espectáculo), informa la organización en un comunicado.