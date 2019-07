Después de que el alcalde, Juan Espadas (PSOE), apostara hace unos días por centrarse en el arranque del nuevo presupuesto municipal para que esté en marcha el 1 de enero de 2020 y teniendo en cuenta el contacto mantenido con la nueva delegada de Hacienda, Sonia Gaya (PSOE), el edil del PP Rafael Belmonte ha indicado en un comunicado que, "como en el mandato anterior" su formación estará "dispuesta a cualquier negociación que beneficie a Sevilla, siempre en base a los principios que nos inspiran".

Así, apuesta por una "negociación real del presupuesto municipal, que es la manifestación económica de un modelo político, y que no se ha iniciado por el gobierno socialista", un proyecto que habría de estar condicionado "por la bajada de impuestos y por las prioridades que la ciudad demanda".

Tras subrayar que su formación no cuenta con ningún acuerdo actualmente con el PSOE, reprocha el "incumplimiento flagrante" del anuncio del alcalde sobre la "inminente aprobación del presupuesto de 2019 tras su nombramiento", algo que "ni ha intentado y que supone para la ciudad incertidumbre".

"Esta falta de iniciativa política y de capacidad de gestión que está demostrando desde el inicio del mandato es la reiteración de la conducta que ha demostrado durante todo el anterior mandato, en el que se han perdido más de 600 millones de los presupuestos de los cuatro ejercicios pasados", afirma, advirtiendo de que este mandato "va a estar marcado por la misma inacción y falta de modelo de ciudad".

UN CRÉDITO DE 20 MILLONES

Por otra parte, ha señalado que el gobierno municipal "ha trasladado su intención de concertar una nueva operación de crédito por importe de 20 millones de euros a final de 2019", algo que Belmonte considera "una burla a los sevillanos, que con sus impuestos están costeando unas operaciones para gastos que después no se llevan a cabo".

"El plan de inversiones extraordinario que el gobierno dice que va a llevar a cabo en 2019 y 2020 no es más que el intento de ejecutar las inversiones prometidas y no realizadas desde 2015. Espadas no trabaja para sacar adelante el presupuesto de 2019 y, sin embargo, va a endeudar el Ayuntamiento en 20 millones más, que se suman a los 50 millones ya solicitados", lamenta.