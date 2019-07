La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) espera que poder tener en 2020 el estudio informativo sobre los posibles trazados del acceso norte al Puerto de Valencia, y que el Ministerio de Fomento ha encargado ya a la consultora Ineco por 700.000 euros.

Ya sea con un túnel bajo el núcleo urbano de la ciudad de València o bajo el mar, la solución que se contemple no será "en ningún caso por superficie", ha asegurado el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, en un desayuno informativo junto al director general de la APV, Francesc Sánchez.

Martínez ha defendido la necesidad tener previsto el acceso norte ante las estimaciones de crecimiento del puerto valenciano, que se verá impulsado con la nueva terminal de contenedores -en la que Terminal Investment Ltd. (TIL), del grupo MSC, invertirá más de 1.000 millones- y con la que se estima un "aumento de los tráficos del 5%", con el desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) o con la nueva terminal de cruceros, entre otros proyectos.

Teniendo en cuenta que primero habrá que sacar el proyecto a información pública, obtener la declaración de impacto ambiental (DIA) y desarrollar el proyecto constructivo, el acceso norte llega ya "dos o tres años tarde" respecto la conclusión de la primera fase de la terminal norte del puerto, en 2025, un "retraso que no es tan grave", ha matizado.

En la actualidad, el acceso sur del puerto es ya el de "mayor densidad de tráfico de toda España", ha advertido, por lo que ha abogado por encontrar la "solución menos dañina" para huerta y la ciudad. Además, "el Puerto de Sagunto será el futuro, sin lugar a dudas, y necesita una conexión con el puerto valenciano", más allá de la ferroviaria que, cuando esté el túnel pasante, será "lanzadera permanente entre Sagunto y València".

Hasta la fecha, la APV cuenta con estudios previos, que estiman que el acceso norte requerirá una inversión entorno a los 400 millones de euros -cofinanciados a medias entre la APV y Puertos del Estado-, pero será el estudio que se está haciendo ahora el que precise el importe exacto y las ventajas e inconvenientes de los posibles trazados.

SI NO PASA POR DEBAJO VALÈNCIA, "NADA QUE DECIR"

En cuanto a reticencias del Ayuntamiento de Valencia al proyecto, Martínez ha dicho no entender las razones de la oposición a este túnel de entre 4 y 5 kilómetros, cuando la ciudad tiene muchos otros y de hecho reivindica el túnel pasante para el tráfico ferroviario.

Si finalmente se opta por el túnel bajo el mar, espera que el Consistorio no bloquee el proyecto. De hecho, ha recordado unas declaraciones del alcalde, Joan Ribó, en las que decía que "si no pasaba por debajo de València, no tenía nada que decir".

50€ DE AHORRO POR CONTENEDOR PARA EL SECTOR CERÁMICO

El presidente de la APV ha defendido que el acceso norte es una "infraestructura que mejoraría la movilidad del área metropolitana de València", descongestionará la V-30, el By-pass, reducirá las emisiones de CO2 e incluso supondría "un ahorro de 50 euros por contenedor para el sector cerámico".

Además, ha querido dejar claro que es una "reivindicación anterior a la ampliación norte del puerto" y fue demandada ya por la Cámara de Comercio 15 años antes. Eso sí, "los crecimientos van a ser insostenibles" si no se construye el acceso, puesto que, aunque en un primer momento la nueva terminal será básicamente de transbordo, el objetivo de MSC apunta a crear un 'hub' "mucho más comprometido", ha subrayado Martínez.

Además, ha resaltado que solamente su construcción, en los próximos seis años generará entre 3.000 y 4.000 empleos, más los que se generen después cuando esté operativa.

En este punto Francesc Sánchez ha destacado que será "una de las terminales más modernas de España", semiautomatizada pero con el compromiso de mantenimiento de empleo, y confía que su puesta en marcha genere más empleo y de mayor calidad, al igual que ocurrió cuando se instaló la plataforma Valenciaport.net.

TERMINAL DE CRUCEROS

Otro de las cuestiones en las que la APV tendrá que buscar el acuerdo con el Ayuntamiento es en dar un punto de salida a los pasajeros de la nueva terminal de cruceros que se proyecta en la antigua Unión Naval del grupo Boluda. Ya se han producido diversas reuniones pero todavía no se ha dado con la "solución técnica" para "ordenar el tráfico" de pasajeros que salgan del puerto, en un punto de la ciudad donde habrá un "nudo de congestión considerable".

Ahora, la APV va a restaurar el antiguo astillero de principios del siglo XX (1914) y posteriormente sacará a concurso el diseño de la nueva terminal de cruceros.

INVERSIÓN DE 1.000 EUROS EN DIEZ AÑOS

Con todos los proyectos que tiene en marcha, la Autoridad Portuaria de Valencia prevé realizar, a lo largo de los próximos diez, inversiones por un valor de 1.000 millones de euros y en n plazo de 13 ó 14 años podrían estar financiadas.

En ningún caso se superarían los 600 millones de endeudamiento que ya tuvo hace años, ha concluido Aurelio Martínez.