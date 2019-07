Desde la unión de consumidores señalan que "las continuas informaciones contradictorias y confusas que en las últimas horas están apareciendo en los medios de comunicación ponen de manifiesto la falta de diligencia por parte de las administraciones en haber gestionado con mayor agilidad y eficacia esta situación, siendo conocedores de la trayectoria de este festival, que ya en ediciones anteriores tuvo problemas de ubicación, llegando a cancelarlo y modificar las fechas de celebración en su edición del 2016, sin que se respetaran los derechos de las personas consumidoras".

Al respecto, el secretario de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, Vicente Inglada, considera "imprescindible que las administraciones no permitan la venta de entradas de eventos que no cumplen con los permisos y licencias necesarias", y recomienda a los consumidores que "no adquieran entradas a eventos que no reúnan las garantías mínimas y con clausulados abusivos que vulneren sus derechos como personas consumidoras".

Asimismo, la UCCV solicita a las instituciones que establezcan "un lugar fijo donde se permita realizar este tipo de eventos con todas las garantías, al igual que ocurre con otros festivales, para poner fin a la incertidumbre de la ubicación como está pasando actualmente, y que antes de conceder las licencias a las empresas organizadoras de este tipo de eventos, revisen su trayectoria, capital de la empresa, seguros, a efectos de garantizar la celebración exitosa del festival y evitar perjuicios a las personas consumidoras, especialmente a aquellos que han comprado entrada".

En todo caso, la UCCV aconseja a las personas consumidoras que, en el caso de que finalmente no se celebre el festival, reclame "no solo el coste de la entrada sino también los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención".