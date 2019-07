El fotógrafo francés Jean-Christophe Béchet cuenta en el Centre del Carme la historia de Europa desde la caída de la URSS hasta el Brexit, mirada desde su generación, una generación que cree en el fin de las fronteras y el abandono de los nacionalismos y que sin emargo, siente que "ha fracasado un poco", puesto que "las políticas de extrema derecha" están calando en los jóvenes y la Europa actual, en la que no todos los países miembro tienen los mismos derechos, "no es la del sueño inicial".

Así lo ha manifestado este miércoles durante la presentación de la muestra 'European Puzzle' en el Centre del Carme, que propone escenas en la calle, de retratos y paisajes, de la vida cotidiana de la gente, de "momentos en los que parece que no pasa nada porque la vida real pasa en estos momentos", ha subrayado.

Tanto en color como en blanco y negro, sus retratos caminan entre la "poesía y el documental" y siempre beben de un sentimiento que dice haber notado solamente en Europa: "la melancolía". Pero no entendida como algo negativo, ha aclarado, sino como "poder de creatividad".

La exposición, impulsada por el Institut Français de València, en el marco de la TIFE 2019 (Temporada Cultural del Instituto Francés de España) y bajo el lema 'Nosotros, Europa', es una selección de 50 de las 220 fotografías del libro que escribió con el mismo nombre, tomadas entre 1990 y 2015.

Béchet ha lamentado que "no hay unidad real en Europa porque no implica los mismos derechos" para cada país y muchos se han "desilusionado". Además, "se habla demasiado de Europa por economía y política pero no de la parte cultural".

Ahora, es el turno de la generación 'Erasumus' de hacer algo por su futuro y "tomar el relevo" a su generación y "restituir la diversidad", ha animado.

En sus fotografías, Jean-Christophe Béchet otorga tanta importancia a la arquitectura como a los seres humanos, a los pequeños accidentes y momentos cotidianos. De esta forma, construye un camino "silencioso y misterioso" que invita al diálogo entre el espíritu documental y la inspiración poética.

"Durante mis viajes, decido recopilar la crónica visual de ellos. Aprendo sobre la relatividad de la nación y las fronteras, siento el peso del clima y las historias personales, me intereso por los mitos y aquellos a quienes les pertenecen, escritores, músicos, poetas o artistas", ha relatado.

"Con el paso de los años, -ha continuado- cada vez me siento más y más europeo, pero veo resurgir las cicatrices de un pasado político mal resuelto y vacilantes promesas acerca de un futuro hipotético. Siento un mundo frágil con grietas cada vez más profundas. Un entorno incierto donde todas nuestras contradicciones contemporáneas se cristalizan".

El director del Centre del Carme, Jose Luis Pérez Pont, ha participado en la presentación de la muestra hjunto a la directora del Institut Français de València, Marie-Cécile Le Luec.

A través de estas fotografías, ha señalado Pérez Pont, se muestra "la diversidad visual y cultural de Europa" al tiempo que se sugieren "diferentes pensamientos acerca de la convivencia entre culturas, la eliminación de las fronteras y la cooperación y la solidaridad entre los pueblos", algo que considera "muy idóneo" en el momento actual.

Desde el Institut Français de València, Marie-Cécile Le Luec, ha explicado, que la exposición, que ya ha estado en Madrid, contunuará girando por España, pasando por Zaragoza, Sevilla y Bilbao próximamente.