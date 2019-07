Así lo ha manifestado Serrano en una nota después de que Espadas haya apostado este lunes por un "acuerdo político" de cara a la ampliación del tranvía, que "no se puede dejar a medias", entendiendo que debe llegar al Casco Antiguo, hasta la Encarnación, según ha expuesto el primer edil durante su intervención en el desayuno coloquio Encuentros SER 'Un nuevo liderazgo para la ciudad de Sevilla'.

Susana Serrano ha remarcado que, ya durante la pasada legislatura, se produjeron contactos entre su fuerza política y el PSOE en los que existía una "buena predisposición y sintonía para llegar a acuerdos" en torno al tranvía, si bien ha expresado el rechazo de Adelante a que el actual proyecto se convierta "en un tranvía exclusivo para turistas".

"Nosotras queremos soluciones que conecten los barrios y que sean útiles a más vecinos" de la ciudad, según ha aseverado Serrano, quien ha subrayado además que, en la pasada legislatura, "no todos los grupos políticos mantuvieron la misma actitud respecto a este proyecto, así que las acusaciones de que se tumbó la iniciativa por motivos electoralistas no pueden ir con nosotras", según ha apostillado.

Serrano ha lamentado que "el alcalde no intentó llegar a acuerdos con nosotras, que creemos que no es necesario el tramo soterrado que se preveía y que supone un coste excesivo", y ha agregado que, por tanto, "no hace falta que el alcalde lance al aire la necesidad de llegar a acuerdos cuando sabe que no los alcanzará con PP, con Ciudadanos y con Vox".

De igual modo, y después de que el alcalde, haciendo referencia a la plataforma civil 'Por una Sevilla con futuro', haya apuntado este lunes que en ocasiones "hay que dejar la pancarta, que a veces es muy útil", Susana Serrano ha defendido que "muchas reivindicaciones se consiguen gracias a la movilización ciudadana", y "es normal que la gente salga a la calle para reclamar soluciones a sus problemas y cuando es evidente que existe un problema de movilidad metropolitana" en Sevilla.

La portavoz de Adelante cree necesario además "dialogar" sobre la elaboración del Plan de Movilidad, "la gran asignatura pendiente de Espadas", y ha considerado que es una "equivocación" abordar "de manera aislada e inconexa determinados proyectos, cuando en los cuatro años anteriores se perdió la ocasión" de llegar a grandes acuerdos que permitieran elaborar "el Plan de Movilidad que necesita Sevilla".

Susana Serrano ha fijado en dos las prioridades de su grupo a la hora de llegar a acuerdos en materia de infraestructuras y transportes públicos; en concreto, "mejorar la conexión de los barrios y abordar el problema de la movilidad desde una perspectiva metropolitana, para ser realmente serios y rigurosos en una materia tan importante".

Se estima que, en la actualidad, uno de cada dos coches que circula por la ciudad de Sevilla procede de municipios de la corona metropolitana, según apuntan desde Adelante.