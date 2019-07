Espadas se ha pronunciado de este modo en el desayuno coloquio Encuentros SER 'Un nuevo liderazgo para la ciudad de Sevilla', donde ha estado presente la propia Díaz, así como el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Lucrecio Fernández, y el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, entre otros.

En este marco, el alcalde ha indicado que no sabe qué será de su vida más allá de 2023, quedando hasta entonces centrado en la Alcaldía de Sevilla, "que no es cualquier puesto", ya que lo contrario sería, a su entender, "faltar el respeto a la ciudadanía".

"Mi partido tiene mucho que decir pero tengo que analizar personalmente mi situación en cuatro años. Ahora ni me lo planteo", insiste, añadiendo que quiere hacer "cosas diferentes" y recordando que "siempre he puesto por delante a los compañeros y no mi opción".

Respecto a la Junta de Andalucía, incide en que desconoce hasta qué punto el gobierno actual regional durará cuatro años, ya que éste se sustenta en un "apoyo externo más que discutible", por lo que aboga por ver el "devenir de esos apoyos e hipotecas", de las que algunas de ellas son "conocidas pero otras no tanto".

Tras recordar que el PSOE es el partido que ganó las elecciones andaluzas, apunta a Díaz como "líder" y señala que la situación de la presidencia de la Junta, que "hay que entenderla en la coyuntura en la que se ha producido", puede cambiar en "un año o dos". Para Espadas, lo lógico es "perseverar" en un proyecto político cuyo apoyo fue "bastante claro" por parte de la ciudadanía.

DÍAZ: "UN HOMBRE SIN DOBLECES QUE RECUPERA EL PRESTIGIO DE SEVILLA"

Por su parte, Díaz ha presentado a Espadas en el citado encuentro informativo, destacando que Sevilla tiene "alcalde para rato". "Me equivoco, como todo el mundo, pero en eso acerté", ha dicho, poniendo en valor a un Espadas "prudente, ambicioso y responsable, que ha puesto rumbo a la Sevilla de 2030".

Para Díaz, Espadas es "un hombre bueno, sin dobleces, sencillo e inteligente, un hombre de verdad que cuando da su palabra siempre cumple, un gran alcalde para una ciudad que lo merece". Así, insiste en que él tiene "la ambición de una gran Sevilla que lidere dentro y fuera de España, con reconocimiento internacional".

"Es un hombre en el que no se encontrarán frivolidades, tan de moda en la política actual y que incluso él ha sufrido cuando la oposición detuvo la ampliación del Metrocentro porque estaba a las puertas de la campaña electoral", afirma.

Considera que el alcalde socialista "ha sabido recuperar el prestigio y fortalezas de Sevilla, ha sabido entender que una ciudad moderna no puede estar al margen de la lucha contra el cambio climático y todo ello junto a la movilidad sostenible y cuidado de sus barrios". Al hilo de ello, ha destacado que ha hecho estos cuatro años lo que no fueron "capaces" otros como es "tener el centro de lujo y mimar a los barrios". "Ha conseguido una ciudad innovadora en lo social, en lo económico y en lo verde", concluye.