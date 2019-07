El vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, (Unides Podem), ha llamado la atención sobre "dos focos de emergencia habitacional": el área metropolitana de València y el sur de la provincia de Alicante, dos zonas con "enorme cantidad de demandantes y muchos problemas sociales de vivienda" donde su departamento será "particularmente drástico" a la hora de plantear soluciones.

Entre las medidas a emprender, ha incidido en la importancia de aumentar el parque público de vivienda entre un 20 y un 30% en esta legislatura, esto es, unas 9.000 viviendas que se sumarían a las 15.000 de las que la Generalitat dispone en la actualidad. Para ello, apuesta por la rehabilitación de inmuebles de particulares, a cambio de su cesión a la administración entre 5 y 8 años.

Según sus cálculos, "por cada euro que invertimos en vivienda, recibimos 4 euros de otros servicios que no se utilizan o se usan menos", como son los Servicios Sociales o la Sanidad. "Invertir en vivienda no es solo generar un derecho constitucional sino calidad de vida y felicidad", ha señalado en una entrevista a Europa Press, de modo que si no hay presupuesto "lo tiene que haber", ha sentenciado.

El objetivo es aumentar parque publico de viviendas, pero muchas no están en condiciones para ser habitadas, porque durante mucho tiempo no hubo política de vivienda social, hubo política de vivienda especulativa para grandes tenedores o élites con mucha capacidad de inversión, pero las políticas de alquiler social o asequible estuvieron abandonadas por el PP", ha lamentado.

"LOS BANCOS SE ESTÁN DANDO CUENTA DE LA FUNCIÓN SOCIAL"

Precisamente, en relación a las sanciones que contempla la Ley de la Función de la Vivienda para grandes tenedores -esto es, con más de diez viviendas, vacías- y cuyo reglamento se prevé desarrollar en esta legislatura, Dalmau se ha propuesto "trabajar muy a fondo" para que la norma pueda ser aplicada. Está pensada fundamentalmente para fondos buitre y bancos que se han quedado con viviendas y tendrán que ponerse a disposición de la Generalitat, ha explicado.

El gobierno valenciano ya tiene convenios con bancos. En opinión del conseller, "los bancos se están dando cuenta de la necesidad de profundizar en la Función social de la vivienda, porque es un mandato constitucional". En este sentido, se ha mostrado "convencido" de que tanto los grandes tenedores privados como los bancos "van a acatar la ley y van a ayudar a todos los valencianos tengan derecho a la vivienda garantizado".

Por este motivo, el vicepresidente 'verde' "ahora mismo" tiene "otras prioridades" antes que pensar en expropiar viviendas vacías. "Es algo que tenemos que ver en un futuro si realmente avanzamos por ahí o no". Sé que hay municipios que ya han avanzado, el caso Barcelona es de los más conocidos -ha subrayado-, pero en la competencia en Vivienda intervienen diferentes administraciones publicas y "no es fácil", ha apuntado. Por el momento, piensa en otras medidas para acabar con las listas de espera en alquileres sociales y asequibles.

ARMONIZAR TURISMO Y EMANCIPACIÓN

En lugares como València y el sur de Alicante, "donde además la presión turística que incide en los precios del alquiler", Dalmau trabajará en la búsqueda de "mecanismos para armonizar el derecho a emanciparse de los valencianos, la vida habitual, con la presión turística y la necesidad de recibir personas que vienen a nuestra tierra", es decir el derecho a alquilar una vivienda al turismo y el derecho de los jóvenes valencianos a emanciparse.

En esta línea, ha abogado por controlar el aumento del precio del alquiler a través de incentivos fiscales en el IRPF a las personas que alquilen de acuerdo con el Índice de Precios de Referencia de la Conselleria y que gracias al Observatorio de la Vivienda permite disponer de precios del alquiler "calle por calle", ha resaltado.

Además, ha señalado la necesidad de "homogeneizar los apartamentos turísticos", es decir, determinar qué apartamentos pueden ser destinados a turismo, además de aumentar el control sobre apartamentos turísticos ilegales y mejorar forma de disposición.

ANTE EL DESAHUCIO, UN SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA

Para evitar desahucios, Dalmau ha avanzado que su conselleria está realizando un "diagnóstico" de las políticas últimos cuatro años en materia de Vivienda para detectar las "posibilidades de mejora", especialmente para evitar desahucios. Su objetivo es declarar la Comunitat Valenciana "libre de desahucios" en esta legislatura por lo que trabaja ya en "mecanismos de alerta temprana" para actuar "antes" de que un desahucio se produzca, sobre todo entre particulares.

En los países nórdicos ya existen iniciativas en esta línea, ha ejemplificado. En la Comunitat Valenciana, a través del EVHA (Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl) se puede articular un mecanismo para cuando un arrendatario vea que tiene capacidad para desahuciar a una persona, la Administración pueda actuar antes de que el desahucio produzca y buscar alternativa habitacional". En casos de violencia de machista se pueden buscar antecedentes y tener una vivienda a disposición para cuando una mujer tiene que abandonar la casa de urgencia, ha agregado.

EDIFICIOS MÁS EFICIENTES PARA COMBATIR LA PROBREZA ENERGÉTICA

En cuanto a la Arquitectura Bioclimática, Dalmau ha puesto de relieve "el derroche energético en edificios" que en España representan el 40% de energía consumida. Frente a ello, apuesta por la rehabilitación de edificios "con mejor aislamiento, mejor aprovechamiento de condiciones naturales energéticas y de aprovechamiento de luz del sol".

"Si en aquellos lugares donde hay pobreza energética buscamos la forma de aprovechar las fuentes naturales y limpias de energía que tenemos podremos aprovechar en dos sentidos: edificios más eficientes energéticamente y menos problemas de pobreza energética y, además, estaremos limitando emisiones al medioambiente y avanzando hacia la transición verde y contra el cambio climático", ha resaltado.

A su entender, la "innovación que pueda aplicarse a nuevos edificios va a ayudar mucho", por lo que la Secretaría Autonómica de Arquitectura Bioclimática que se encargará de mejorar la eficiencia energética de los edificios.

De hecho, ya existen líneas de subvenciones para facilitar la rehabilitación y ahora "hay que profundizar en ellas, investigar más y poner a disposición de las personas quieran rehabilitar el bagaje de Conselleria para crear condiciones de eficiencia energética porque la transición verde empieza por el uso cotidiano y nuestras casas", ha concluido.