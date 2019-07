Los distintos ciclos de sequía que se suceden afectan de manera especial a la localidad dado que Las Navas se abastece de dos veneros provenientes de la Rivera del Ciudadeja. Para evitar "desagradables sorpresas de cara al verano", según Barrera, "es necesario que la lluvia caída durante el año ronde los 1.000 litros, por lo que los 400 de este año se vuelven del todo insuficientes y comienzan los problemas", ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

En este sentido, ha lamentado que "es duro tener una comarca rica en agua y tener que padecer esto", porque además las aguas de la Sierra Morena de Sevilla, concretamente de las del pantano de El Pintado, se abastece a más de un millón de personas de la provincia. "Es irónico que por no disponer de la infraestructura necesaria que nos permita retener el agua en los periodos de abundancia, el agua que pasa por nuestra localidad acabe depositándose en el pantano de El Retortillo", ha criticado.

Recientemente se ha aprobado un plan financiado gracias a fondos FEAR, con una dotación de 50 millones de euros, mediante la intervención de la Junta, para que "esta agua que pasa por nuestro pueblo, abastezca a los pueblos más alejados de la Sierra Sur, a más de 100 kilómetros del pantano de El Retortillo, y nosotros que estamos a escasos diez kilómetros, no tengamos acceso a ella", añade el primer edil.

A su juicio, "actualmente sobre la mesa hay un proyecto ambicioso en el que se está trabajando con la implicación de la Diputación de Sevilla y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir". Dicho proyecto, de gran impacto económico, conectaría todos los pueblos de la comarca con el pantano de El Pintado, a unos 50 kilómetros de la localidad. Sin embargo, ha considerado que se trata de una solución a "muy largo plazo, ya que su terminación estaría prevista para dentro de 20 años", una solución que el municipio "no puede esperar".

"GRAN ESFUERZO" DEL AYUNTAMIENTO

El alcalde ha explicado que la gestión del agua está siendo llevada a cabo por el propio Consistorio, sin embargo, "debido a la precaria situación de las conducciones con más de 50 años de antigüedad y a la situación geográfica del municipio, el mantenimiento del servicio requiere de un gigantesco esfuerzo por parte del Ayuntamiento en personal y materiales, lo que supone un enorme coste para las arcas municipales".

Pese a ello, el primer edil ha asegurado que el Ayuntamiento está haciendo "todo lo posible" para afrontar los costes necesarios para garantizar este servicio a nuestros vecinos pero "si no recibimos ayuda, me temo que pronto llegará el momento en que no podamos hacerlo". "Últimamente se habla mucho de la despoblación, pero difícilmente podremos luchar contra ella, si no ayudamos a los municipios a tener cubiertas las necesidades más básicas como es el suministro de agua".

UN NUEVO POZO

Como solución provisional, el alcalde ha sugerido un nuevo pozo que pueda suministrar algo más de agua al municipio, y en ello se encuentran trabajando la Diputación de Sevilla y el Instituto Geológico y Minero español, sondeando la zona en busca del lugar idóneo para llevar a cabo ese pozo que aporte una solución provisional.

En este sentido, ha apostillado, "poder garantizar el suministro de agua a nuestros vecinos, necesitamos un proyecto a futuro que nos permita almacenar el agua de los periodos de lluvia, sin poder esperar 20 años a su solución".