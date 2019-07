"Estamos muy comprometidos con los empleados públicos de este Ayuntamiento y vamos a trabajar para que se dignifique su labor", ha dicho el portavoz de Cs, tras mantener una reunión de trabajo con los representantes del Sindicato de Empleados Municipales (SEM) del Consistorio.

En un comunicado, Pimentel ha criticado la "inacción" del equipo de gobierno de Espadas en este ámbito y ha defendido que la principal función que debe hacer un equipo de gobierno es "dignificar a sus trabajadores, que se les escuche", asegurando que sus reclamaciones son "viables y mejorarían la prestación actual de los servicios públicos".

Además, ha insistido en que "quieren que se dialogue con ellos porque hay muchas materias del acuerdo suscrito con Espadas en 2016 que no se han cumplido". "Las vacantes no se están cubriendo, el Plan de Igualdad no se ha cumplido y no se han actualizado ni la valoración de puestos de trabajo, ni la relación de puestos de trabajo, ni los calendarios, entre otras cuestiones", ha explicado Pimentel.

Esa "dejadez" del gobierno socialista, en su opinión, provoca que haya servicios esenciales que se están viendo "gravemente afectados" y pone como ejemplo que "la falta de inspecciones nocturnas del servicio de protección ambiental son consecuencia de la ausencia de un calendario laboral que contemple el horario de noche".

Así las cosas, el portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado que en los próximos días continuará la ronda de contactos con todos los representantes sindicales de la plantilla municipal, con el objetivo de "seguir trabajando por el diálogo y el trabajo común con los empleados públicos del Ayuntamiento" porque, en su opinión, "ellos son el principal valor para mejorar la calidad en la prestación de los servicios públicos que se prestan a la ciudad".